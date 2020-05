Carolina Pampita Ardohain Fuente: Archivo

En el contexto de la cuarentena, varios chicos de padres separados se encuentran de casa en casa para poder pasar tiempo con cada uno. Carolina Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña se han tenido que adaptar a las nuevas dinámicas para compartir el tiempo con sus hijos: Bautista , Benicio y Beltrán .

En un vivo de Instagram realizado días atrás, el actor chileno contó cómo se encontraba su ex esposa en estos momentos de atención permanente a los pequeños dentro del hogar. "Hablé con ella y me dijo que estaba superada por la situación", explicó.

"Me dijo que no tenía gente que pudiera ayudarla, ni niñeras, ni nada. Y lo que se acostumbraba era, con los padres separados, que el padre los pueda ver 30-40 minutos, pero luego se transformó y lo arreglamos por algo de sentido común, que los chicos pasaran una semana en cada casa. Y eso que se hizo fue una cosa de sentido común y luego se decretó. Y es la forma correcta que hemos hecho los padres separados. Y esto me alegra mucho, porque uno de los beneficios de esto es que los niños están contentos de poder estar con sus papás", agregó.

Posteo realizado por la modelo en Instagram Crédito: Captura de pantalla

Días después, Pampita realizó un sugerente posteo en sus stories de la misma red social, en el que compartió un listado de las distintas actividades escolares que deben realizar sus hijos, las cuales requerirían de la atención y ayuda de algún adulto. Junto a la tabla de tareas, la modelo escribió: "Cuando veo esto, pienso. Menos mal que lo tengo a él. Gracias, @robertogmoritan", dando a entender que es su actual marido quien estaría ayudándola en este rol.

Sin embargo, el propio Vicuña se había referido a lo difícil que resulta que los chicos estudien en casa. "Antes pasaban casi doce horas en la escuela. Lo que más me ha puesto a prueba son las tareas. Yo estoy con los más grandes, y matemáticas, inglés... Es como que... Se complica. Además no es que le dejás la tarea y te vas y ellos lo resuelven, sino que tienes que acompañarlos. Es difícil", indicó el chileno.