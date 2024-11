Las sentidas declaraciones de Elba Marcovecchio en las horas previas al traslado de Jorge Lanata y su tajante decisión

“Es la primer nota que doy en el estudio. Me dio pena que tu cronista esté abajo, está a punto de llover”, aclara Elba Marcovecchio ante las cámaras de El diario de Mariana desde su estudio ubicado en el barrio de Retiro. Es que, desde que Jorge Lanata está internado, la abogada no dio entrevistas (más allá de alguna declaración en la puerta del hospital) ni habló en profundidad de todo lo acontecido a lo largo de estos cinco meses. La salud del periodista y su inminente traslado a un centro de rehabilitación, la batalla judicial con las hijas de su esposo y la causa en la que se la acusa de sustraer algunos bienes del conductor fueron algunos de los temas que abordó en diálogo con el ciclo de América, del cual hasta hace unos meses era parte.

Sentada desde el escritorio en el que toma la mayoría de sus decisiones, Marcovecchio comenzó el móvil hablando del cumpleaños de 15 de su hija Alegra, que se realizó este último fin de semana. “Es un momento que habíamos organizado con ella y con Jorge, así que fue muy emotivo y muy especial. Fue una celebración que sé que Jorge quería que se hiciera”, lanzó mientras acotaba que dudó mucho en hacerlo, pero que una conversación que tuvo con el periodista en el pasado la terminó de convencer.

“Él me contó cómo había sido el 15 de una de sus hijas. Él justo había estado internado en el Fleni y el decidió hacerlo, era una fiesta para 300 personas en La Rural y decidió hacerla igual y eso me pareció muy generoso, muy lindo. Es un acto de padre que su hija el día que es una princesa lo celebre. Y también Jorge me explicó mucho cómo él vivía, que se suspendían sus cumpleaños. El papá no quería celebrarlos hasta que la mamá se curara y eso dejó una marca muy importante en él”, explicó Marcovecchio y luego reveló que este domingo su marido vio los videos de la fiesta: “Sonrió mucho”.

“¿Pudiste sentir que Jorge está de vuelta?”, le preguntó Mariana Fabbiani. “Es que para mí Jorge está siempre, yo voy a verlo y él está. Es mi marido y yo ahí soy esposa. Nosotros somos compañeros desde el día uno y por eso no siento esa soledad, porque siento su compañía y estoy segura que él también la mía y la de sus afectos”, sumó Marcovecchio.

En las últimas horas, Bárbara Lanata le habría mandado un mensaje a Elba Marcovecchio para saludar a su hija en la previa de su fiesta de 15. La esposa del periodista no quiso hablar de ello y sumó: “Hay determinadas cuestiones que prefiero no hablarlas porque fue doloroso lo que vivimos. Acá (en el estudio) una vez estuvo Lilita Carrió, que es muy espiritual y me dijo algo que fue muy conmovedor; me habló de lo que es transitar el camino del perdón. Hay veces que no es momento. Yo estoy concentrada en Jorge, en mis hijos y en mi trabajo. Siempre desde el silencio se puede construir más que decir algo ”, expresó tajante.

Tras revelar que Lanata quiere volver a su casa, Marcovecchio confirmó que el traslado a la clínica de rehabilitación será en las próximas horas. “El traslado, Dios mediante, sería mañana, así que estamos organizándolo. Todavía no está cien por ciento confirmado, porque una terapia intensiva es un día a día, más allá de que Jorge está muy bien desde hace días”, explicó sin querer anticiparse. “El amor de la gente que reza... estoy convencida de que eso llega”, agregó emocionada.

“¿Es verdad que están buscando alquilar la casa de Jorge de José Ignacio para empezar a sanear las cuentas?”, la interrumpió Mariano Yezze incomodando a su excompañera de panel. “¿Pero vos querés que yo te hable de una causa judicial? Bajo ningún concepto te voy a decir nada y acá me puse en rol de abogada”, lo frenó ella mientras remarcaba la buena información que tiene el periodista y también abogado.

Sobre cuánto de esas charlas que tuvo con su marido influyeron a lo largo de estos meses para tomar algunas decisiones, Elba se sinceró: “Más allá de las instrucciones que me ha dado, tuve mucho instinto al verlo. Yo a Jorge le conozco todo: la forma de respirar, de oler, sus gustos, todo, por eso no sé si solo es instinto o también observación y amor, porque el también a mi me cuida mucho”. Respecto a su futuro laboral y su continuidad en Radio Mitre, anticipó: “Sé lo importante que es para él estar activo. A Jorge le gustaría escribir una novela. Si Dios dispuso que de esta forma trabaje menos, amén. Para mí era un tema que trabaje tanto. Además, a determinada altura de la vida tener el tiempo para hacer lo que le gusta es clave, tiene una mente maravillosa. Es alguien con mucha creatividad”.

Momentos críticos

Respecto a cómo sus hijos tomaron los videos que circularon públicamente donde se la ve a ella sacando objetos de valor del departamento de Jorge Lanata, la abogada explicó: “Lo que vieron no se los tuve que explicar, te diría que incluso fue al revés, pero no quiero hablar de eso porque no fue un momento grato para nosotros. Estábamos comiendo en la cocina y en cadena nacional, fue muy duro”.

Cada vez que visita a su marido, Elba prefiere hablar de música, arte y, por supuesto, de los chicos. “Él necesita alegría, amor e imaginación. Jorge es alguien sumamente inteligente y afectuoso, esas cosas lo hacen feliz”, contó dando a entender que el periodista no está al tanto de la guerra judicial y mediática que se desató entre ella y sus hijas Bárbara y Lola. En cuanto a cómo le va a contar lo sucedido en un futuro, aclaró: “Jorge no es alguien a quien vos le relatás algo. Él seguramente va a ver lo que tenga que ver, lo que quiera ver o lo que elija ver. Jorge y yo tenemos un vínculo basado en la verdad. Yo le voy a contestar lo que él quiera saber el día que lo quiera saber. Es mi marido, yo no puedo mentir. Puedo no contar determinadas cuestiones en este momento porque él tiene que salir, ahora elijo no hacerlo. No solo por lo anímico sino porque él ve lo que pasa afuera a través de tu sonrisa, tu cara, tu emocionalidad”.

“¿Cómo crees que reaccionaría? ¿Lo ves juntándolas a todas en una mesa?”, le preguntó alguien detrás del panel. “Eso es mucha futurología. Puede ser, porque a los hombres no le gustan los problemas y aunque vos no lo creas a mi tampoco, porque a mí me pagan para solucionar problemas. Yo llego a casa y no tengo problemas. De hecho, con Jorge tenemos una relación muy poco conflictiva. Siempre le digo: ‘Para discutir me pagan’”, bromeó.

“¿Alguna vez creíste que esto podía llegar a pasar?”, retrucó la conductora del vespertino. “No, nunca en la vida pensé tanto. Es más, yo como abogada no lo hubiera hecho si un cliente me lo hubiera pedido. Tuve que denunciar, manifestar que los objetos que había resguardado los tenía, sacarle foto, llevarlos a una caja de seguridad; todo figura en el expediente. Él es mi marido, yo su esposa, nosotros tenemos confianza. Yo no veo lo que sucede en las casas de ustedes, no entiendo por qué tenían que estar viendo qué sucedía en la mía”.

LA NACION