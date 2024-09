Las siete referencias a Javier Milei en el nuevo tema de Lali Espósito

Escuchar

Lejos de dejar pasar el enfrentamiento que protagonizó con el presidente Javier Milei y dar vuelta la página, Lali Espósito redobló la apuesta : la artista pop presentó ayer “Fanático”, su flamante tema, y de inmediato se convirtió en tendencia. El video, subido a YouTube, no solo ya fue visto más de 520 mil veces, sino que, también generó un sinfín de comentarios en las redes sociales en relación con las referencias al líder libertario. Aquí, siete momentos del tema en el que, de forma sutil, Lali parece responderle al Presidente todas sus críticas.

1. ¿Quién sos?

El enfrentamiento entre Lali Espósito y Javier Milei comenzó luego de que el libertario se impusiera en las PASO el año pasado. “Qué peligroso, qué triste”, comentó la artista en sus redes sociales en agosto de 2023, lo que generó un tendal de críticas de los seguidores de La Libertad Avanza. Poco tiempo después, en una entrevista para Radio Rivadavia, Jonatan Viale le preguntó al entonces candidato: “¿Sabés quién es Lali Espósito?”. “Perdón. No”, respondió. “Cómo que no sabés quién es”, se sorprendió el periodista. “No sé quién es. Yo escucho a Los Rolling Stones, o escucho ópera. No soy muy idóneo en música popular”, completó. “Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy”, comienza Lali el tema, en alusión a esa charla radial.

2. Lali Depósito

En febrero de este año, mientras apuntaba contra el Cosquín Rock y los eventos musicales que se habían realizado en las distintas provincias del país, el Presidente rebautizó a Lali Espósito en medio de una entrevista que le brindó a LN+. “Todos los artistas que estuvieron ahí, como Lali ‘Depósito’, cobraron del Estado”, disparó en alusión al célebre evento que cada año se realiza en Córdoba y el cual, según explicó, le costó a la administración provincial “mil millones de pesos en subsidios”.

“No sé si llega a esa cifra de mil millones”, refutó el periodista Pablo Rossi, oriundo de Córdoba, quien le realizó la entrevista junto a Luis Majul y Esteban Trebucq. “Bueno, pero Lali ‘Depósito’ cobró de varios gobiernos. Por ejemplo de La Rioja”, dijo Milei y afirmó que “en uno de los recitales cobró 350.000 dólares”. El titular del Poder Ejecutivo no aportó mayores datos en relación con cuándo fue el supuesto show o si el eventual cobro fue efectuado en la divisa extranjera o nacional. Lali levantó el guante, se apropió del seudónimo que Milei le inventó para desprestigiarla y grabó la mayoría de su videoclip en un depósito.

3. El “peluca”

Por su frondosa y la mayor parte del tiempo despeinada cabellera, luego de sus primeras apariciones en la televisión a Milei le pusieron un apodo que trascendió en el tiempo: “El peluca”. Hoy, sus fanáticos y seguidores en las redes sociales suelen referirse a su líder de esa manera. En uno de los tramos del clip, la artista canta con un estilo muy rockero y el micrófono en la mano luciendo una peluca despeinada en la cabeza.

4. Un guiño “rollinga”

Cuando Milei aseguró que no conocía a Lali, dijo que, en cambio, que escuchaba a la mítica banda inglesa integrada por Charlie Watts, Ronnie Wood, Mick Jagger y Keith Richards. Atenta a los gustos de su contrincante, Lali incluyó en el clip algunos guiños a los Rolling Stones. Primero, con un fanático que se presenta frente a ella un inconfundible estilo “rollinga”. Luego, con el clásico paso que ya es un sello de Jagger. Y por último, con una remera de los Rolling Stones con la lengua en celeste y blanco. Para sumarle aún más carga simbólica a la situación, la remera del “rollinga” lleva una leyenda que también parece estar dirigida a Milei: “¿Who the fuck is Lali?”, reza la remera de algodón en el frente. (Una igual se puso hace años Charly García, pero con su nombre: “Who the fuck is Charly”, se leía en la prenda.

5. Un fanático enojado

A lo largo del video, se la puede ver a Lali en un depósito sentada detrás de una mesa mientras hace una especie de casting de sus fanáticos. La mayoría de los que pasan por ahí lo hacen con alguna referencia a la carrera de la artista, salvo unos pocos. En un momento, mientras ella lee un diario con ella misma en la tapa y la palabra “escándalo”, aparece un hombre adulto con patillas que rompe el número que lo identifica y revolea los pedazos. Luego comienza a vociferar cosas, mientras Lali lo mira confundida, come un pancho y se duerme... El hombre grita, se enoja, gesticula. Y lleva una campera de cuero negra, como suele hacer Milei.

6. Un mensaje directo

Durante uno de los tramos del video, Lali se para, mira a cámara y con el mismo look que lleva en el póster que luego se descubre que ella misma vandaliza, dispara una de las frases más fuertes del clip. “Yo entiendo qué te pasa: sos tan solo un niño. Aunque te hagas el malo, te está faltando cariño. Yo no tengo enemigos y no los necesito”, expresa, y parece hablarse a quien la erigió durante un tiempo como una de sus más claras enemigas: Milei.

7. La espuma

Sobre el final de la producción audiovisual, Lali y sus fanáticos comienzan a bailar mientras tiran con pomos en sus manos serpentina y espuma. La referencia, en este caso, es a una frase de ella misma en el punto más álgido de la polémica que protagonizó con el mandatario. El 25 de enero, en un móvil que le brindó a LAM, la cantante apoyó a la industria de la música y aclaró cómo es el equipo que la acompaña en sus giras para desligarse de las acusaciones de Milei. Además, analizó por qué Milei decidió enfrentarse con los artistas y fue contundente.

“Pareciera que la espuma está siendo necesaria para algunos. La espuma no debería existir. En el mundo de la cultura es muy fácil averiguar cómo son las cosas. En esta circunstancia de ‘espuma’ que me toca vivir, creo que la arman quienes la necesitan porque no hay tal espuma”, explicó la autora de “Disciplina”. “En mi caso, se metieron con la contratación de los shows municipales, creando la imagen del artista yéndose con los bolsos choreados de la plata del pueblo. Una cosa es que no solo es un delirio absoluto, sino que la discusión debería ser: ‘yo en mi gobierno no quiero shows municipales, plata para cultura o para shows gratuitos para la gente’. Eso depende de cada Gobierno”, explicó. “De ahí, para crear este monstruo necesario para bastardear la cultura o no hablar de quizá otros temas, es otra cuestión. No salto ni me enojo porque entiendo que la espuma la están necesitando. No me gusta ser el centro de esa espuma, pero tengo la tranquilidad de los años de laburo, de quién soy, cómo me muevo”, completó.

