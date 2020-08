Julieta Díaz y su hija Elena Antonia Crédito: Instagram Julieta Díaz

5 de agosto de 2020 • 12:54

"Apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta más saludable". Con ese lema se celebra este año la Semana Mundial de la lactancia materna, movimiento social al que se han unido y celebran estos días varias famosas argentinas como Celeste Cid, Natalia Oreiro o Julieta Díaz.

A través de las redes sociales, las actrices han compartido varias imágenes de momentos del pasado junto a sus hijas e hijos en las etapas de amamantamiento que atravesaron cuando éstos eran más pequeños.

"Elena Antonia y mi teta", escribió Julieta Díaz junto a una tierna imagen en primer plano de su hija, fruto de su relación con su ex pareja, el empresario estadounidense Brent Federighi. La actriz fue noticia recientemente al contar que la niña sufre de parálisis cerebral, por lo que hace rehabilitación desde que nació, aunque esto no le impide llevar una vida plena.

Imagen compartida por Celeste Cid en sus historias de Instagram

Celeste Cid también se unió a la campaña y posteó en las últimas horas una imagen junto a su segundo hijo, Antón, cuya paternidad comparte junto al actor Michel Noher. "Pocas cosas tan cansadoras y de lo que siempre más voy a extrañar", escribió la ex protagonista de Separadas en una imagen suya junto a su bebé. En otra de sus historias de Instagram, Celeste decidió difundir una ilustración de Maitena, en la que la historietista recurre, como de costumbre, al humor, para abordar el tema: "Que no es tan fácil como en las películas. ¡Plis!", expresa la mujer del dibujo mientras intenta que su bebé logre alimentarse. "Cosas que nadie te avisa a la hora de amamantar", cierra la viñeta.

Con cuenta en Instagram recién estrenada, Natalia Oreiro también se sumó a la Semana de la lactancia con una foto casi pictórica en la que se la ve dando el pecho a su hijo Merlín Atahualpa, fruto de su relación con Ricardo Mollo. En un tono más reflexivo, la actriz y cantante escribió: "La lactancia es una responsabilidad colectiva, necesita del apoyo de todas y todos quienes estamos cerca de esa mamá y su bebé. Comienza la semana de la lactancia materna y queremos recordarte por qué es tan importante y cómo podés apoyarla". El posteo, que también tradujo al ruso debido a la enorme cantidad de seguidores que la uruguaya ha reunido en ese país, recibió numerosos comentarios y 'me gusta' de otras caras conocidas que también son madres, como Ana Paula Dutil.

Marcela Kloosterboer también mostró su apoyo a la campaña con una entrañable foto junto a su segundo hijo. "Otto y su mamá. Él toma la teta agarrándose el pelito", expresó la actriz. Florencia Raggi, Julieta Nair Calvo y Eleonora Wexler fueron algunas de sus colegas que no tardaron en dedicar piropos al pequeño y a su mamá.

Tras su reciente parto, Paula Chaves, gran defensora de la lactancia, también compartió varias imágenes junto a sus hijos, con primeros planos de sus caritas captados en momentos en que se alimentaban de la leche de su mamá. "Nada me va a borrar estas miradas, esta conexión única. Amo dar la teta. Un acuerdo entre mamá y bebé en el que nadie debería opinar, salvo el círculo amoroso y contenedor que nos ayude, porque claro, no es fácil, es agotador, demandante, por momentos doloroso... Pero es amor puro, beneficio a corto y largo plazo. Ojalá todas las mamás puedan contar con un entorno que les facilite y les permita amamantar en paz y no teniendo que volver a sus trabajos a los tres meses ni soportando comentarios como 'tu leche no lo llena'. Confiemos en nosotras. Somos poderosas, PARA TODO", apuntó la presentadora.