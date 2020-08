Laura Fernández y Nicolás Cabré, por ahora, según ella están muy lejos de reconciliarse Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Gómez

11 de agosto de 2020 • 13:59

Los rumores de que Laurita Fernández y Nicolás Cabré se habían reconciliado sonaron fuerte ayer. Las especulaciones surgieron a raíz de una foto, en la que se ve a la expareja caminando en un barrio privado de la zona de Pilar. Sin embargo, fue la bailarina y conductora quien enseguida desmintió una reconciliación, aunque tampoco cerró la puerta definitivamente.

"Es más lógico que nos vean caminando juntos que en veredas opuestas. Nos llevamos super bien y hay mucho amor. No estamos reconciliados, el tiempo dirá, pero para eso hay que hablar muchas cosas", confesó la coconductora de Cantando 2020 en Los ángeles de la mañana.

En cuanto a los motivos por los cuales se encontró con su ex, la actriz explicó: "La realidad es que tenemos cosas en común todavía y nos encontramos ahí. Tenemos una casa en ese barrio y tuvimos que ir a hacer cosas, lo típico de manutención. Entonces aprovechamos para hablar. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Igual nos vimos muy poco por toda la situación. Es un contexto en el que no se puede solucionar nada ni tampoco pasar el tiempo que se debería".

Si bien por ahora no están reconciliados, Fernández no descartó esa posibilidad en un futuro: "El tiempo dirá. Tampoco hay nada para decidir hoy". Y enseguida aclaró que ya no tiene contacto con Rufina, la hija que el actor tuvo con la China Suárez: "No tengo vínculo, así como tampoco quise que el mantenga vínculo con mi familia porque es raro si te querés separar de alguien".

Por último, confesó que recién ahora pudo volver a esa casa en común que compraron para convivir en un barrio privado de Pilar. "Hacía mucho que no iba a esa casa porque me hacía mal. Me traía recuerdos que no tenía ganas de recordar, me hacía mal anímicamente. Después paso el tiempo, hoy ya estoy mejor y puedo ir y ocuparme. Los dos estamos como con buena onda para hacerlo", indicó.