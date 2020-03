La bailarina y actriz está en cuarentena tras un viaje a Nueva York, y compartió una videollamada con su novio, Nicolás Cabré, dejando atrás los fuertes rumores de crisis Crédito: Instagram

Laurita Fernández volvió de un viaje a Nueva York el viernes, y se encuentra cumpliendo con la medida de aislamiento de 14 días decretada por la pandemia de coronavirus. La bailarina mostró en sus redes sociales una videollamada con Nicolás Cabré , y dejó así atrás los rumores de crisis que circularon durante las últimas semanas .

A principios de marzo, cuando terminó la temporada teatral de verano en Mar del Plata, los protagonistas de Departamento de Soltero dejaron de mostrarse juntos a la salida del teatro, y esto llamó la atención. Luego, Fernández viajó sola a Estados Unidos y esto alimentó aún más la versión de que la pareja podía haber llegado a su fin.

Cuando la bailarina volvió a la Argentina contó a través de sus historias de Instagram cómo llevó a cabo la logística para no tener contacto con nadie y recluirse en su departamento: "Mis papás me ayudaron un montón: me dejaron el auto en Ezeiza, me llenaron la heladera para estos días y yo manejé sola directo hasta mi casa". Y agregó: " Esto yo lo puedo hacer porque vivo sola y tengo familia que me dio una mano , pero no todo estamos en la misma situación".

Laurita Fernández, en cuarentena, mostró una captura de una videollamada con Nicolás Cabré Crédito: Instagram Stories

Estos dichos llamaron la atención de sus seguidores, y muchos le preguntaron si ya no convivía con Cabré, pero la bailarina no hizo alusión al tema durante el fin de semana. En este sentido, Fernández habló con LA NACION y aclaró: " Seguimos juntos con Nico , sólo dije lo de vivir sola porque siempre tuve mi departamento como opción para cualquier emergencia, como es el caso en este momento, y obviamente no me voy a quedar en la misma casa con Nico porque tengo que estar aislada ".

A su vez, aseguró que el actor también la ayudó a prepararse para la cuarentena, y le hizo las compras junto a su familia para que no le falte nada durante estos 14 días de soledad. Finalmente, en las últimas horas compartió una historia con una captura de pantalla de la videollamada que hizo con su novio, junto a un emoji de corazón. De esta manera, la pareja hace oídos sordos a los rumores de crisis y deja en claro que sigue apostando al amor.