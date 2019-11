La actriz y bailarina se encuentra en unas jornadas de relax en Playa del Carmen y sus fotos enloquecen a sus seguidores Crédito: Instagram Griselda Siciliani

14 de noviembre de 2019 • 19:34

Días de descanso para Griselda Siciliani. La actriz se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Playa del Carmen, México, desde donde comparte imágenes en Instagram de su cotidianidad allí, ya sea una dulce foto con su hija Margarita, hasta una postal a cara lavada en la arena que le valió miles de elogios en la red social.

"Una luz hermosa #sinfiltro, el agua tibia y las patas en la arena... ¡y sí ! Yo salí movida y con los ojos casi cerrados pero quién me quita lo bailado...", escribió la actriz de La mujer de al lado en la captura de una imagen que la muestra al natural, con una bikini y una camisa.

Por otro lado, Griselda compartió un video que cosechó en cuestión de horas 250 mil likes, donde también se la ve con un look muy playero. "Melenita playera: viento, humedad 100%, agua de mar y arena a gusto", detalló en el clip que compartió en las redes, donde tiene 2 millones de seguidores .

Antes de su partida hacia las paradisíacas playas, Griselda tiró una bomba respecto a su vida profesional: su renuncia al "Súper Bailando", el certamen de baile de ShowMatch que conduce Marcelo Tinelli, donde se perfilaba como una de las favoritas.

"¡Aquí les dejo una que disfrutamos mucho! Hicimos cosas hermosas y estamos orgullosos y felices del recorrido artístico... Mi equipo de amigos y colegas fue un sueño @vanegarciamillan @nicovillalbaok", escribió el 29 de octubre en su cuenta de Instagram, mencionando a su coach y a su bailarín, anunciando así su alejamiento del reality.

"Griselda nos manifestó su incomodidad al ver a dos mujeres pelearse en cámara en el 2019", contó su bailarín, Nicolás Villalba, en referencia al enfrentamiento de Luciana Salazar y Cinthia Fernández en la pista. "Cualquier persona que conozca sus valores y principios se daría cuenta que ella no compartiría eso. Y nos encanta que así sea. Está buenísimo que no solo tenga el poder, sino el valor de decidir en general", añadió.

Por su parte, Siciliani, en la edición impresa de la revista Gente, contó cómo fue la charla que entabló con Marcelo Tinelli al renunciar al ciclo. "Cada uno expuso y sostuvo su mirada sobre la situación (...). Aunque no estuvimos de acuerdo, la despedida fue muy amena. Nos tenemos la confianza como para entender al otro y su elección de camino (...). Hice un gran sacrificio personal: dejé un trabajo que me encantaba, como es bailar, y un sueldo que también me encantaba", manifestó, y sumó una reflexión sobre los cambios de paradigma.

"Entiendo que son lentos, pero para que se produzcan tenemos que tomar las riendas hoy. Quienes tenemos la capacidad de ver violencia o machismo, debemos iluminar haciendo stop y diciendo: 'Esto no está bien'. Es una responsabilidad", expresó.