Cuando el pasado domingo a la noche Mirtha Legrand quedó internada y luego fue intervenida quirúrgicamente, el locutor Leonardo Greco tuiteó: " Pronta recuperación, Mirtha. Mucha salud, Chiqui, quiero que veas a la yegua volver". Y recibió una lluvia de críticas. El conductor se cansó de justificar sus dichos pero nadie le creyó. Tampoco Moria Casán , que el lunes lo llamó por teléfono desde su programa Incorrectas, por América. Tal vez no se quedó conforme con las explicaciones de Greco y por eso este viernes lo invitó al piso, para hablar de todo un poco.

Allí, una de las panelistas de Moria quiso saber si se había arrepentido de publicar ese tuit y el locutor contestó: "Me sentiría responsable si le deseara lo peor. Y no es el caso. Pero que Mirtha se muestre como gorila, genera cargaditas como esta. Fue un tuit con humor y buena onda. Ella dijo cosas complicadas, que le dolieron a la gente, como por ejemplo que Néstor (Kirchner) no estaba en el cajón. El tuit tiene ironía pero también humor y nada de malicia. Y si bien el gobierno es un desastre, pide que apoyen a (Mauricio) Macri y que vuelvan a votarlo. No se entiende".

Greco no tuvo empacho en contestar con franqueza lo que piensa y tuvo una respuesta para cada una de las panelistas, Stefy Xipolitakis, Silvina Luna, Celina Rucci y Mica Viciconte. Una preguntó si le molestaba que Baby Etchecopar lo hubiera tratado de fracasado y misógino. Y la respuesta de Leonardo fue un contundente ataque de risa. "Nos conocimos en Radio 10 y Baby es un compañero de toda la vida. El jode conmigo y yo le agradezco el apoyo. Hay mucha gente que me ubica desde cuando conduje El mundo de Disney, entre el '90 y el '96, pero ya antes había ganado un Martin Fierro. Hace cuarenta años que laburo", expresó.

También fue consultado sobre un tuit en el que se preguntaba: "Si estas en un incendio y podes salvar a una persona, ¿a quién elegís? ¿Mónica Gutiérrez, Gabriela Michetti, Laura Alonso o María Julia Oliván?". Enojadas, las chicas le dijeron que no es buen momento para tomar a broma esos temas, mofándose de mujeres. Y él explicó que era una pregunta de las 152 que había en una encuesta. "La Justicia y las instituciones femeninas saben de qué lado estoy", aseguró. Pero le contestaron que una de esas mujeres había hecho una denuncia por ese tuit, acusándolo de violencia de género. "Sé que fue Laura Alonso y me cago. Ella tiene que dar cuenta de muchas cosas gravísimas, porque es la directora de la Oficina Anticorrupción", disparó.

Después, le preguntaron por qué le había dicho "gorda y vaga" a Lilita Carrió y remarcaron que siempre se metía con mujeres y las atacaba por cuestiones físicas. "Estuve mal en decirle gorda, ahí me equivoqué. Pero le dije vaga por las pocas veces que aparece en el Congreso",volvió a justificarse.

Además, aseguró que su ideología le ha cerrado muchas puertas pero que siempre dice lo que piensa. "Nuestra sociedad es muy parecida a la sociedad mundial. La corrupción existe en todas partes y forma parte del ser humano", indicó.

Moria quiso saber qué piensa de la polémica que surgió al conocerse las ternas de los nominados a los premios Martín Fierro, que se entregarán el 9 de junio. Y él respondió: "Es más de lo mismo. Todos los años están los mismos enfrentamientos, los que quedan contentos y los que no. Siempre es igual".