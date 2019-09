La actriz opinó sobre las recientes declaraciones de su colega y amigo, Alfredo Casero

Luego de haberse alzado con un Martín Fierro como mejor actriz de miniserie por su participación en El lobista, Leticia Bredice demostró en la pista del "Súper Bailando" que es capaz, también, de seducir al público con su humor y su carisma. Las comentadas previas junto al conductor de ShowMatch, Marcelo Tinelli, se convirtieron, ritmo tras ritmo, en uno de los momentos más esperados del ciclo. Sin embargo la actriz no descuida su carrera cinematográfica: este jueves se estrenan dos películas que la tienen como protagonista. En una entrevista televisiva, la actriz se refirió a este buen momento profesional pero, fiel a su estilo fresco y componedor, Brédice opinó también sobre uno de los temas de la semana: el anuncio que realizó su amigo y colega Alfredo Casero.

"Siempre hice cine. Es una bendición en un país en el que para hacer cine nunca hay plata. Estamos siempre aparte, atrás. Y si sos una mujer, peor, porque la mayoría de los protagonistas son varones. Menos mal que vamos bancando la parada nosotras, despacito", le dijo la actriz a Pamela David, en su ciclo Pamela a la tarde.

Luego, hizo una encendida defensa del cine nacional: "El jueves 12 de septiembre, gracias a Dios, estreno Yo te gusto y Bruja. Es un gran año del cine. Vengo a ayudarlas porque espero que en este momento difícil la gente elija ver cine nacional. El cine te cambia la vida y, además, en las películas nacionales ves referentes; gente que está viviendo lo mismo que vos".

Entonces, se centró en cómo vivió la filmación de Yo te gusto. "La filmamos en Lugano. Yo personifico a la madre de dos chicos delincuentes. Mi personaje no quiere que salgan a robar, pero no los puede parar. Es muy interesante para mí como actriz haberme metido en el personaje de una mujer que no hace nada por sus hijos, fue doloroso, pero a la vez sabemos que es una realidad: hay mujeres que viven situaciones sociales muy difíciles que no saben qué hacer", indicó.

"El director, Edgardo González Amer, fue muy contenedor conmigo. Fue muy difícil. El personaje de mi hija está todo el tiempo con los amigos, pasa un momento tremendo como mujer y cuando va a su casa mi personaje la mira ... (se quiebra). La actriz que hace de mi hija, Martina Krasinsky, es maravillosa", explicó.

Entonces, David le consultó cómo tomó las últimas declaraciones de Alfredo Casero, que contó que dejaba la actuación. Leticia, que trabajó junto al cómico el el malogrado ciclo A todo culorr, de 2006, y es además su amiga, recogió el guante y respondió: "Tengo una filosofía que me hace más feliz. Trabajé mucho con Alfredo y con grandes actores y actrices. Amo a mis compañeros, y no me voy a meter en la política por respeto a la profesión. Con mis compañeros no me meto; los amo y, si tengo que decirles algo, se los digo en persona. Alfredo estuvo en momentos complicados a mi lado, durante mi embarazo. Cada uno puede opinar como sea porque estamos en democracia. En estos momentos hay que tener humor".

Entonces, sin entrar en una confrontación directa con su colega, brindó su punto de vista sobre la actualidad social, política y económica: "Es terrible este momento del país. Es dificilísimo. Estamos pasando una situación de quemazón. Se quema. Me duele la cantidad de compañeros que se quedaron sin trabajo. Todo lo demás está claro. Si se piensa en un gobierno, se debe pensar en un pueblo que lleva la comida a su casa todos los días. En estos cuatro años se han olvidado muchísimo de los ciudadanos".