Lizy Tagliani apuntó contra Flor de la V, tras sus críticas a Pequeña Victoria

Lizy Tagliani habló sobre las críticas de Florencia de la V a la ficción de Telefe Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de diciembre de 2019 • 18:52

Lizy Tagliani fue consultada en una entrevista radial por las críticas de Florencia de la V sobre Pequeña Victoria, la tira de Telefe que aborda algunas problemáticas de la comunidad trans y que, desde su punto de vista, enseña un mundo que no es tal. La conductora de El precio justo no dudó en defender la novela asegurando que se trata de una ficción, y que no necesariamente lo que representa es la totalidad de los casos. "Es como cualquier novela, con heterosexuales, siempre se idealiza", sentenció.

Hace algunos días, De la V cuestionó cómo muestra el mundo trans la ficción creada por ?Erika Halvorsen? y ?Daniel Burman, donde una de las historias de amor tiene como protagonistas a una mujer trans (Emma, interpretada por Mariana Genesio), y y un médico que se enamora perdidamente de ella (Antonio, compuesto por Facundo Arana). "Es muy lindo lo que se muestra porque visibiliza que existimos, lo que somos, pero lo que sucede a nivel social sigue siendo espantoso con las chicas trans", expresó en Por si las moscas, ciclo radial emitido por La Once Diez.

"La verdad es que nos siguen matando, nos siguen abusando, nos cobran más por un alquiler, y el promedio de vida bajó para una trans normal a los 35 años", remató la conductora de Flor de Tarde.

En este sentido, Tagliani decidió tomar otra postura cuando le consultaron por estos dichos en Modo Sábado por Radio Nacional: "Yo no sé de su vida, ni me voy a meter. Pero por lo que uno ve desde afuera, su vida es más parecida a lo que pasa en Pequeña Victoria que lo que sucede en la realidad".

Así, la conductora de El precio justo explicó que, para ella, todo lo que muestra la ficción no deja de ser eso mismo, ficción, y que está en desacuerdo con su colega respecto a la idea de que las novelas tienen que mostrar siempre la realidad. "Con mi vida pasa algo similar, porque soy otra afortunada que puede hacer lo que le gusta en televisión, pero digamos que en el amor soy bastante más enquilombada que ella", cerró con humor.