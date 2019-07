La conductora de El precio justo, Lizy Tagliani, reaccionó frente a los comentarios de Flor de la V Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de julio de 2019 • 10:24

Nunca fueron amigas, más bien todo lo contrario. Sin embargo, cuando parecía que Lizy Tagliani y Flor de la V habían alcanzado un punto de apacible convivencia, las cosas entre ellas volvieron a ponerse bravas.

Hace unos días, en su programa Flor de tarde, De la V aseguró que estaba cansada de que la comparen con Tagliani. "Lo único que tengo en común con ella es que somos dos chicas trans. Me parece discriminatorio lo que hacen con Lizy y conmigo porque no lo hacen con otros, no comparan a Santiago Del Moro con Marcelo Tinelli, o a Mariana Fabbiani con Vero Lozano", expresó la participante del "Súper Bailando".

"No entendí qué quiso decir. A Mirtha [Legrand] y Susana [Giménez] también las comparan", señaló la conductora de El precio justo, al ser consultada por un cronista de Los ángeles de la mañana sobre las declaraciones de Flor de la V.

"En lugar de sentirse discriminada si la comparan conmigo, tendría que estar contenta y orgullosa porque soy una chica que tiene valores, educada, con una familia hermosa y que logró todo trabajando todos los días de su vida", agregó Tagliani.

"Con Flor jamás nos peleamos porque jamás fuimos amigas", sostuvo. "Solamente tuvimos trato cuando vivía Jorge Ibáñez. Tenemos la mejor, si nos vemos, nos saludamos. Hemos compartido cosas, pero no hay ningún tipo de relación. Tiene razón en que somos dos personas distintas", finalizó.

En julio de 2018, De la V le había solicitado a Tagliani, durante una nota, que dejara de hacer chistes sobre su condición de mujer trans porque, de ese modo, abría "la peligrosa puerta de la homofobia". Lejos de coincidir con su visión, la humorista recurrió a Twitter para responderle con agudeza: "Parece que ser fea, trava, tener pie grande, bozo y disfrutar de mi historia está penado. Alguien cree que si me desaparecen la tierra será un paraíso de amor e inclusión. No vendo ni alquilo lo que construí, construya su terreno... respete la medianera".