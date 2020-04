Los accidentes domésticos de Nacha Guevara en plena cuarentena

La actriz y cantante reveló algunos percances domésticos que la obligaron a poner en marcha su creatividad Fuente: Archivo

Como varios famosos, Nacha Guevara contó cómo está atravesando la cuarentena obligatoria a raíz de la pandemia de coronavirus que enfrenta la Argentina y el mundo. Desde su casa, la actriz habló en Informados de todo y, tras reflexionar sobre el mensaje que nos deja esta particular situación, reveló varios accidentes domésticos que sufrió en estos días.

"Me pasó de todo, parece increíble. Primero, empezó por romperse el televisor y una vecina me prestó uno chiquito porque ahora no viene nadie a arreglártelo. Después se me quemó un aire acondicionado y se me rompió una cisterna; se me inundó toda la casa", detalló la actriz vía skype.

Sin embargo, lejos de entrar en pánico, la artista confesó que todos estos accidentes domésticos le sirvieron para dar rienda suelta a su creatividad. "Esto tiene una virtud porque te ponés más ingenioso, ya que de alguna forma lo tenés que resolver. Así que para arreglar el tema de la cisterna usé una piedra y una soga, todo bien primitivo", reveló, entre risas.

Luego de asegurar que los artistas son unos de los sectores más frágiles porque serán los últimos en volver a la actividad normal, mostró su preocupación por todos los que trabajan detrás de los actores o músicos y se ven terriblemente afectados. "Los actores más humildes la pasan mucho peor, claro, pero no somos sólo nosotros. Hay mucha gente detrás como los utileros, los escenógrafos, los maquilladores, los sonidistas, los iluminadores y esto va para largo. Por eso cuando escucho a los dueños de los shoppings pidiendo ayuda al Gobierno me da vergüenza", lanzó indignada.

"Después de esto va a haber muchos cambios en nuestras maneras de relacionarnos. Hay que tener cuidado con el autoritarismo porque va a haber un control enorme dentro de la sociedad. Ya aparecieron los "enanos fachistas" que quieren poner marcas en las puertas de los infectados o esta cosa de que los mayores de 70 no pueden salir sin permiso. Tengamos cuidado con eso", agregó preocupada.

Minutos después, la cantante y actriz hizo referencia a cómo fue la sensación de tener que abandonar de un día para otro las funciones de teatro de La gran depresión, obra que protagonizaba junto a Moria Casán . "Cuando suspendimos las funciones no nos dio mucho tiempo a elaborarlo ni a pensarlo. Fue todo muy precipitado. Recogimos ciertas cosas de nuestro camarín y volvimos corriendo a casa pensando que iba a ser sólo por 15 días", expresó mientras comparó la situación con el exilio que vivió en la década del '70 cuando tuvo que abandonar el país en tan solo 48 horas.

"Con el tiempo vas elaborando que no pudiste despedirte del público, ni de tus compañeros. Ahora estoy extrañando eso pero bueno es lo que nos toca. Este virus nos toca a todos por igual, no distingue raza ni religión. Nosotros tenemos que elegir cada día que queremos hacer con lo que nos toca vivir, ese creo que es el desafío que la humanidad tiene por delante", señaló intentando despertar cierta consciencia en la gente.

Tras asegurar que su generación ha tenido que atravesar muchas tragedias, Nacha terminó la entrevista con una gran reflexión. "Esto es una especie de guerra mundial, silenciosa, invisible que ha revelado muchas mentiras de nuestra humanidad. O salimos fortalecidos o no salimos de esta. El poder ahora lo tiene este virus que en un mes ha desarmado al mundo y a la economía, entonces... ¿dónde estaba el poder? ¿Esto no nos da de pensar que el verdadero poder está realmente en otro lugar?", remató incitando a la reflexión.