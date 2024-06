Los amigos de Ben Affleck, preocupados por una posible recaída del actor en su adicción al alcohol: “Está lleno de demonios”

Escuchar

A medida que el tiempo pasa y los rumores de crisis se sostienen, las versiones sobre lo que realmente sucede al interior del matrimonio entre Jennifer Lopez y Ben Affleck crecen. Ahora, todas las miradas están puestas sobre el actor y director: desde su círculo íntimo contaron que atraviesa un muy mal momento por el “inminente divorcio” de la protagonista de Estafadoras de Wall Street y que sus problemas con el alcohol podrían haber vuelto. “Está lleno de demonios” , explicaron.

Según publicó el diario inglés Daily Mail, los amigos de Affleck aseguraron que el intérprete sufre de una “tristeza aguda” mientras ve cómo su matrimonio con Lopez se derrumba. Además, explicaron que la celebridad -de 51 años- corre riesgo de recaer en la bebida o que ya ha vuelto a tomar como antes. “Escuché que está bebiendo. Está lleno de demonios, es una persona realmente problemática”, explicó una fuente que prefirió escudarse en el anonimato. “ Lo he visto con los ojos vidriosos y es una verdadera preocupación para todos los que se preocupan por él ”, agregó otra persona cercana.

Ben Affleck se toma un café helado mientras hace compras en Brentwood en medio de los rumores de divorcio Grosby Group - Mega/The Grosby Group

Desde el entorno de la diva del Bronx también surgieron trascendidos: un allegado a la familia de la cantante reveló que su mamá, Guadalupe Rodríguez, cambió su postura en relación al actor: si bien hace dos años alentó a su hija a reavivar el romance con Affleck, ahora se puso en contra de él. Tampoco estaría de acuerdo con sostener la relación el manager de la cantante Benny Medina, quien “desprecia abiertamente” a Ben.

Derrumbe matrimonial

A mediados de mayo, Jennifer López sale del estudio de baile con su manager Benny Medina y luce con orgullo su anillo de bodas x17/The Grosby Group

La última aparición pública de la pareja fue esta semana en la fiesta de graduación del menor de los hijos que Affleck tuvo con su ex, Jennifer Garner. La celebración que tuvo al pequeño Samuel de protagonista, se realizó en la casa que el también productor alquiló en Los Ángeles luego de dejar la gran mansión que compartía con JLo.

Mientras la cantante llegó al lugar junto a Emme y Max Muñíz, sus hijos de 16 años, Affleck lo hizo junto a su madre, Christopher Anne “Chris” Boldt. Según publicaron medios estadounidenses, el actor se dejó ver muy sonriente y tanto él como Lopez lucieron en sus respectivos dedos anulares la alianza de boda.

Antes de eso, la noche del último domingo, el actor y la cantante visitaron juntos la mansión de 60 millones de dólares, 12 habitaciones y 24 baños en la que vivieron hasta hace poco tiempo y que hoy estaría en venta. Antes de retirarse, mantuvieron una reunión de cuatro horas a solas.

Según allegados a la cantante, su entorno no estaría nada feliz con el presente de Affleck The Grosby Group

Pese a los últimos acercamientos, varias fuentes aseguraron al Daily Mail que divorcio es “inminente”. “ Entiendo que él se ha alejado del matrimonio, pero ella aún no ha aceptado la verdad de la situación y cree que con terapia podrían lograr revertir la crisis ”, explicaron al diario inglés. “Es aún más difícil por el hecho de que estamos lidiando aquí con las emociones de los cinco hijos que tienen entre ellos”, agregó esa misma fuente. “ Las razones por las que no ha funcionado son muchas, pero cuando pierdes a la familia de JLo, pierdes a JLo. Su madre y sus hermanas están en contra de él y Benny también ”, completó.

Si bien ni la intérprete de “This is me... Now” ni el actor han hecho declaraciones al respecto, la cantante a través de su boletín oficial On The JLo anunció la cancelación de su tour de verano. El argumento fue la necesidad de pasar más tiempo con sus hijos y su familia. “ Estoy completamente desconsolada y devastada por decepcionarlos. Sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Prometo que los compensaré y estaremos todos juntos nuevamente ”, compartió.

Jennifer Lopez y Ben Affleck sellaron su amor en una doble ceremonia: primero, en Las Vegas y luego en la mansión que el actor tiene en Georgia OnTheJLo via Grosby Group

Desde que se casaron en julio de 2022, Lopez y Affleck han estado bajo el constante escrutinio público. La pareja, que reavivó su romance después de casi dos décadas de su primera relación, ha sido objeto de admiración y curiosidad por parte de sus seguidores. Sin embargo, la vida en el ojo público también significa para ambos una fuerte presión mediática, especialmente cuando se trata de rumores de separación y problemas matrimoniales.

