Los amores de la selección campeona: los que dieron el sí, los que se separaron en medio de un escándalo y los enamorados de siempre

Cuando el partido contra Francia terminó y la Selección argentina, comandada por Lionel Scaloni, se coronó campeona del mundo en Qatar, las familias de los jugadores invadieron la cancha para celebrar con los héroes de la velada. De pronto, esas mujeres que acompañaron a sus amores durante el torneo desde la tribuna pudieron por fin festejar con ellos frente a millones de personas.

Hoy, a casi dos años de aquel momento, muchas de las fotos que se sacaron esas parejas siguen vigentes, pero otras tantas quedaron viejas: varios de los jugadores que gritaron campeón esa noche se separaron . Algunos, de forma escandalosa. Aquí, un repaso por los casos más polémicos, los amores de siempre que siguen en pie y dos que se animaron a dar el “sí, quiero”.

Enzo Fernández, el último en sumarse a la lista de solteros

Enzo Fernández y Valentina Cervantes se pusieron de novios en la adolescencia (Foto: Instagram/@valucervantes)

Los rumores de crisis entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes se convirtieron en certeza esta semana: el jueves pasado la propia modelo confirmó el final en su cuenta de Instagram, luego de seis años de relación y dos hijos, Olivia, de cuatro años, y Benjamín, de ocho meses. “ Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro ”, expresó. “Pero, siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo, porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor para ellos”, continuó. “Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay”, cerró, contundente.

Fue la periodista Julieta Argenta quien -con el aval de Cervantes- habló sobre los motivos de la ruptura en LAM. “Hace 10 días, Enzo le dijo que se quería separar. Él la dejó. En la Selección, que ya estaba el rumor, pensaban que venía por el lado de ella la separación”, arrancó la angelita invitada. Argenta negó la existencia de terceros en discordia y puso el foco en el jugador. “Recordemos que Enzo tuvo una vida, que esto no justifica nada, una vida muy acelerada… Tienen 23 y dos hijos, y desde los 19 años. Fue papá muy chico, y le comunicó que hoy por hoy él tiene ganas de hacer su vida solo… No a nivel familia, ellos son familia, pero tiene ganas de vivir esa etapa que se salteó ”, completó.

Fernández y Cervantes empezaron su relación a finales de 2018, cuando él tenía 16 y ella 17 años. Estuvieron juntos desde que Enzo jugaba en la quinta división de River hasta que se convirtió en ídolo nacional. Hoy, Valentina decidió armar sus valijas, dejar su casa en Inglaterra -Enzo juega en el Chelsea- y volver a Buenos Aires para encarar una nueva vida.

Alexis Mac Allister, el primer escándalo post tercera estrella

Camila Mayan habló de su vínculo con Ailén Cova antes de que saliera con su ex, Alexis Mac Allister (Foto: Instagram @camimayan/ @alemacallister)

La emoción por la tercera estrella lograda por la Scaloneta todavía persistía en el ánimo de millones de argentinos cuando un escándalo amoroso copó los titulares de los diarios. La noticia incluyó traiciones, terceros en discordia y un corazón roto que quedó con las manos vacías. Apenas terminó la Navidad de 2022, una semana después de levantar la copa, Alexis McAllister comenzó una relación amorosa con Ailén Cova, su mejor amiga de la infancia, en medio de una escandalosa separación de Camila Mayan, quien había sido su novia durante cinco años y con quien convivía en Inglaterra.

A fines de julio de este año, luego de sanar su corazón y afianzar su carrera como influencer, Mayan decidió hacer pública la demanda que le inició a su ex por una compensación económica. En una charla con el periodista Alejandro Castelo, de LAM, la joven de 24 años explicó que acudió a la Justicia “porque corresponde”. “ Ella le pidió una compensación económica por los cinco años y no se sabe la suma de dinero ”, indicó ese mismo día Fernanda Iglesias. “Del departamento en alquiler de Cami se ocupa la mamá de Alexis, por dos años, ella tiene el derecho por ser conviviente. Fueron dos años en Inglaterra, la convivencia”, agregó la panelista de Ángel de Brito.

De Paul, sin Cami Homs ni Tini Stoessel

El posteo de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul en Madrid, en medio de la crisis del futbolista con Camila Homs Instagram: @tinistoessel

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se conoció a principios de 2022. El comienzo del romance estuvo atravesado por algunos conflictos para el jugador: si bien ya estaba separado, el divorcio del jugador de Camila Homs, la madre de sus dos hijos, aún no estaba resuelto. Más allá de las críticas y cuestionamientos, la cantante y el futbolista se mantuvieron firmes, siguieron adelante y se apoyaron mutuamente en los momentos más difíciles: ella viajó a Qatar para alentarlo durante el Mundial -y sostenerlo cuando se convirtió en el centro de las críticas- mientras que él asistió a varios de sus conciertos.

Todo parecía marchar sobre ruedas cuando el 1 de agosto de 2023, a través de un comunicado en sus redes sociales, anunciaron su separación. “Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona a la que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas . Muchas gracias por el amor y el respeto”, expresó Stoessel. De Paul compartió poco tiempo después el mismo mensaje. Ambos alegaron que la ruptura fue a causa de la distancia, por un lado, y de sus ajustadas agendas. Hoy, los rumores indican que la intérprete de “La triple T” mantiene una relación con su colega, Young Miko. De Paul, por su parte, disfruta de la soltería.

Exequiel Palacios, con graves acusaciones

Yésica Fías se separó de Exequiel Palacios y luego realizó duras acusaciones Instagram / @yesifrias_

En abril del 2023, Yésica Frías le contó al mundo que su vínculo con Exequiel Palacios, con quien se había casado en el 2021 en Alemania, había llegado a su fin. Y por la forma en la que lo hizo, quedó más que claro que la ruptura no había sido en los mejores términos. La influencer usó su cuenta de Instagram para revelar los pormenores de su separación. Luego de dar por cierta la información, Frías reveló uno de los motivos: “ Me demostró lo que realmente es. Yo estuve con él en su peor momento y él en el mío me soltó la mano ”, escribió.

Con el tiempo, comenzaron a trascender otros conflictos del matrimonio: se habló de infidelidades de parte de él, de conflictos económicos y de situaciones de violencia. En una entrevista con Intrusos en el Espectáculo, Frías contó que el padre de Exequiel le quiso pegar por contarle al volante que su propia madre le robaba dinero. “Yo le dije que eso no era vida ni para él ni para mí. En agosto vengo para la Argentina y me entero de que estoy embarazada. Terminé perdiendo el embarazo por todo lo que pasé. Después de Qatar, sentí que se le subieron los humos de campeón y que él cambió”, lamentó la joven. Hasta ahora, Palacios no se manifestó de forma pública en relación a su vínculo amoroso con Yésica Frías.

Los enamorados de siempre

Antonella Roccuzzo, siempre súper enamorada de Lionel Messi Instagram

Durante el mundial, las mujeres de los jugadores dejaron en claro que entre ellas también había buena onda. Incluso, entre salidas, fotos y posteos en redes sociales, compartieron con sus seguidores el apodo con el que se identificaron durante la competencia: “la Scalot”. Entre ese selecto grupo, hay algunas que son históricas, que acompañaron a sus parejas en cada uno de los desafíos que tuvieron que enfrentar y que siempre se mostraron muy unidos.

Ángel Di María y su esposa, Jorgelina Cardoso https://www.instagram.com/jorgelinacardoso26/

Dentro del selecto grupo de “los enamorados de siempre” están Antonela Roccuzzo, pareja de Lionel Messi; Jorgelina Cardoso, mujer de Ángel Di María; Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes; Mandinha Martínez, mujer de Emiliano Martínez, Celeste Rey, la compañera de Nicolás Otamendi, y Julia Silva, la pareja de Marcos Acuña.

Los que dieron el sí

Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni el día de su casamiento Instagram @carocalvagni

Apenas terminó el mundial, el 28 de diciembre del 2022, Nicolás Tagliafico se casó con Carolina Calvagni en una exclusiva fiesta organizada por Claudia Villafañe. La pareja dio el sí después de ocho años de relación en una celebración que se realizó en Exaltación de la Cruz. Exactamente un año después y en el mismo lugar, Germán Pezzella y Agustina Bascerano hicieron lo propio. A la lista de casados también se sumó Lautaro Martínez, quien unió su futuro al de Agustina Gandolfo en mayo del 2023 con una lujosa fiesta junto al Lago de Como, en Italia.

Una postal del casamiento de Paulo Dybala y Oriana Sabatini. Foto/Instagram: paulodybala

Pero fue Paulo Dybala quien se llevó toda la atención al pasar por el altar: es que el delantero de la Roma le dijo “sí, quiero” nada menos que a Oriana Sabatini. Tras seis años de relación, la cantante y el jugador se convirtieron en marido y mujer en julio del 2024. También fue Claudia Villafañe quien organizó la fiesta, y también eligieron una exclusiva estancia en Exaltación de la Cruz.

