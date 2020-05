Los excéntricos vestuarios de Katy Perry en cuarentena

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de mayo de 2020 • 15:16

Katy Perry es popular por elegir diseños extravagantes y originales , no solo en la alfombra roja y en los shows, sino en su día a día. En estos tiempos de cuarentena, la cantante compartió a través de Instagram unas opciones muy particulares, que incluso superan todo aquello que haya lucido antes.

Para protegerse y proteger al bebe que está esperando junto a Orlando Bloom , Perry graba desde un estudio casero que montó en su hogar sus participaciones en el reality American Idol . Allí, con el fin de hacer reír a la audiencia del programa, soprende con autendos alegóricos a este momento: primero se disfrazó de alcohol en gel, y luego de papel higiénico .

"En American Idol mantenemos las cosas frescas y limpias", escribió al publicar un video en donde se la ve lavando los platos vestida como un pote de alcohol en gel. A los pocos días volvió a aparecer con un disfraz de papel higiénico, con el cual se grabó armando un crucigrama y haciendo una torta. "American Idol arranca con su rollo, así que dejen sus crucigramas, preparen sus tortas y prendan el televisor", expresó.

Siguiendo con la temática de la moda, la cantante compartió también el diseño que tenía preparado para la gala del Met, el evento más extravagante del mundo de la moda que se realiza anualmente en Nueva York y fue cancelado a causa del Covid-19 . "Lo que hubiese sido", escribió al subir una imagen en donde se ve parte del atuendo que le estaban preparando, y que iba a dejar ver su panza de embarazada por primera vez en una alfombra roja.

Se trata de un diseño exclusivo del francés Jean Paul Gaultier, que incluye un corset que se adapta a la panza de la artista y un corpiño en forma de conos. El atuendo es una versión actualizada del vestido icónico que lució Madonna en 1990, durante su "Blonde Ambition World Tour", y muy similar a un traje que usó la modelo Jourdan Dunn en 2010, embarazada en ese momento, durante un desfile del diseñador.

La cantante anunció que estaba embarazada a comienzos de marzo , y de un modo muy particular: mostrando su pancita por primera vez en el final del video de su single "Never Worn White". Al poco tiempo compartió la noticia de que daría a luz a una niña. "Digamos que es una revelación. Estoy emocionada, estamos emocionados y felices. Oh, mi Dios, estoy tan feliz de haberlo dicho por fin", expresó Perry en sus redes sociales.