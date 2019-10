Harvey Weinstein, acusado de violación, fue a un bar y tres actrices le hicieron pasar un mal momento

Harvey Weinstein, el productor de Hollywood acusado de violación, se encuentra libre bajo fianza, razón por la cual se lo puede ver por las calles de Nueva York como un ciudadano más. No obstante, esta semana, su presencia en un bar donde se presentaban jóvenes actores causó enojo y se lo hicieron saber. Una actriz lo señaló de tal manera que la echaron del evento y luego una cómica que hacía s tand up lo llamó Freddy Krueger.

El hecho tuvo una gran repercusión en los medios y en las redes sociales, en donde se viralizaron los videos del momento. Todo comenzó cuando el exproductor se presentó con dos mujeres en el Downtime Bar en Manhattan. Sentado a una mesa, tomó agua y se dispuso a disfrutar de una noche de stand up organizada para artistas jóvenes cuando una actriz se dio cuenta de quién era.

"¿Nadie va a decir nada? ¿Nadie realmente va a decir nada? ¿Voy a estar a unos pasos de un maldito violador y nadie va a decir nada?", comenzó a gritar indignada Zoe Stuckless al tiempo que señalaba al hombre que fue acusado públicamente de abusador y violador por artistas como Uma Thurman, Rose McGowan y Ashley Judd.

Luego de unos breves minutos, el personal de seguridad del evento y los guardaespaldas del exempresario le pidieron que se retirara del lugar. "Yo no tengo problema de irme, es más, quiero irme, ¿pero nadie va a decir nada de este maldito violador?", dijo Zoe antes de dejar el bar.

Más tarde, hizo un posteo desde su cuenta de Facebook y de Twitter en el que subió el video de la noche y escribió su relato de lo sucedido. Explicó que el evento era un "A ctor´s Hour" y que se había anunciado que se daría en un "bar clandestino para artistas". Además afirmó que ella se indignó cuando un joven actor halagó al exproductor al hacer referencia a un film que había producido en los 90. "¿Quién produjo En busca del destino? Porque esa película es increíble".

Al respecto, la actriz escribió que el comediante luego se detuvo en la mesa de Weinstein para conversar y ambos sonreían. "En ese momento, sentí vergüenza, ira y miedo burbujeando en mi estómago. Todavía estaba esperando y esperando que alguien más dijera algo, que los organizadores dijeran algo, uno de los artistas y nadie lo hizo (...) De alguna manera esa noche fue un horrible y doloroso recordatorio del poder que un hombre como Weinstein tiene incluso ahora. Fue un recordatorio de que en este tiempo de conciencia relativa es hipnóticamente fácil de sumirse en la cultura de silencio".

Freddy Krueger en la habitación

Más tarde, la cómica Kelly Bachman subió a hacer su acto de stand up y se refirió a la presencia de Weinstein. "Soy un cómica y nuestro trabajo es nombrar al elefante en la habitación", dijo la joven de 27 años. "Hay un Freddy Krueger en la habitación -continuó-, por así decirlo. No me di cuenta de que necesitaba traer mi propia arma y silbato antiviolación a Actor´s Hour".

Algunos en la audiencia comenzaron a abuchearla a lo que ella respondió: "Lo siento, eso [por el chiste] la rompió en la terapia grupal para sobrevivientes de violación", lo que originó aplausos, según detalló Variety, medio que más tarde la entrevistó.

Variety le consultó acerca de qué sintió cuando fue abucheada, a lo que respondió: "Soy una persona que desafortunadamente ha sido agredida sexualmente por tres personas diferentes, y he pasado por la experiencia suficientes veces como para saber de qué son capaces las personas en términos de cómo responden cuando les dices la verdad. Así que siempre espero silencio y abucheos. Estaba preparada para que eso sucediera, pero también recibí los abrazos y el apoyo de las mujeres, y también lo esperaba".

Además expresó: "Espero que se vuelva normal y que no sea una novedad señalar lo malo cuando lo ves. Espero que se convierta en la norma no ser cómplice y querer una habitación segura para todos los que están en ella. Creo que es bastante sorprendente para mí que esto sea una noticia. Entiendo por qué es así, pero pensé que todos estábamos de acuerdo en que este tipo es malo. Sí, Fox News me enviará un correo electrónico al respecto y CNN también porque todos estamos de acuerdo (...) Este es el tipo que parecía un villano incluso antes de que lo supiéramos con certeza y ahora es un villano. Entonces, ¿por qué me encuentro con él en un espacio en el progresivo Manhattan, donde los artistas jóvenes de mi edad lo reciben? Eso es bastante impactante para mí, pero también es impactante porque la gente apesta. Pero siempre hay buenas personas también".

Por otra parte, aseguró que esa noche le informaron que es la segunda vez que Weinstein aparecía en un evento de Actor´s Hour.

Esa noche, otra cómica también le había llamado la atención a Weinstein. Amber Rollo desde su cuenta de Twitter, aseguró: "Lo llamé ´monstruo´ y le dije que debería desaparecer. Su amigo, guardaespaldas, matón, miembro de la familia, me insultó y realmente yo tenía muchas ganas de lanzarme sobre la mesa y estrangularlo. Me contuve. Había una mujer en la mesa con él que me apartó suavemente. Estoy sorprendida porque fue invitado a un evento organizado por y para artistas".

La palabra de los representantes legales

Luego de la escandalosa visita al bar de actores, Weinstein dijo en un comunicado: "Estoy feliz de responder las preguntas de cualquiera". Además el representante del exempresario expresó a la prensa: "La escena [ocurrida en el bar] fue francamente grosera y un ejemplo de cómo el público está aplastando el debido proceso hoy, tratando de eliminarlo también en la sala del tribunal".

Por su parte, los dueños del bar dijeron a través de su representante que Weinstein había llegado al lugar alrededor de las 9 de la noche con dos mujeres y que ninguno de los empleados lo había reconocido porque "usaba un andador y parecía bastante golpeado". Además detallaron que cuando el hombre fue interpelado por Stuckless "se mantuvo estoico" y luego "le pidió que tratara de calmarse para hablar con él. No parecía preocupado por el incidente, simplemente se sentó y siguió bebiendo agua. Fue extraño".

Otro representante del bar dijo que los dueños no tenían nada que ver con la organización: "Una compañía llamada @actorshour alquiló nuestro bar para un evento privado, con una lista de invitados propia. Una invitada comenzó a molestar a otro invitado, causando molestias a todos los asistentes. Después de que ignoró varias solicitudes para que dejara de molestar, le pedimos amablemente que se fuera ".

La organizadora del evento, Alexandra Laliberte, escribió desde su cuenta de Instagram: "Weinstein no fue invitado por el organizador ni por ninguna persona asociada con esta organización".

Weinstein, de 67 años, irá a juicio en enero, acusado de haber violado a una mujer no identificada en un cuarto de hotel en Manhattan, en 2013, además de haberle realizado sexo oral a otra mujer por la fuerza en 2006. El productor también enfrenta varias demandas derivadas de las denuncias de acoso y abuso, incluyendo una por difamación de la actriz Ashley Judd.