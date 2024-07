Los indicios de que Marina Calabró y Rolando Barbano se estarían dando una nueva oportunidad

Escuchar

Tras su comentada separación el pasado abril y el incómodo momento que protagonizaron en la gala de los Premios Martín Fierro, Marina Calabró y Rolando Barbano habrían sumado un nuevo capítulo a su relación tras pasar una noche juntos.

Según informó el programa LAM (América), la conductora habría estacionado su vehículo en las inmediaciones de la casa del periodista la semana pasada, en un hecho que no pasó inadvertido para los vecinos del lugar, quienes mostraron su malestar por encontrarse el vehículo obstaculizando una salida de garaje.

El conductor Ángel de Brito contó que habló con Marixa Balli y la panelista le notificó que recibió un mensaje que indicaba que “Marina Calabró había estacionado mal su auto y tapó una cochera”.

En el programa, Pepe Ochoa aportó mayor información respecto a lo sucedido. “Efectivamente, Marina Calabró y Rolando Barbano pernoctaron el jueves. Alrededor de las nueve y media, diez de la noche, se acerca un auto blanco y lo dejan estacionado en una dirección tapando un garaje. Marina dejó su auto en la puerta de un garaje en el barrio de Nuñez, a la vuelta de donde vive otro famoso [Barbano]. Ella dejó su auto y se fue. Una vecina llega y no puede entrar a su casa porque Calabró había tapado la cochera”, detalló.

Según apuntó el comunicador, la mujer consultó en el chat de vecinos si alguien había dejado su auto enfrente de su casa y, al no recibir respuesta, se intentó dar con la identidad del propietario del vehículo a través de la patente.

Marina Calabró y Rolando Barbano habrían retomado el vínculo amoroso tras su separación el pasado abril

“¿De quién era la patente?, de Marina Edith Calabró”, reveló Ochoa y precisó: “Este auto quedó toda la noche y uno de los vecinos, odiado, que no durmió, se puso una alarma muy temprano. En el medio de todo esto, la policía la multó a Marina Calabró con 50.000 pesos. A la mañana, uno de los vecinos se quedó esperando a Marina, pero ella no llegó, llegó Rolando Barbano, que se apersona y le dice al vecino [quien le había pegado un cartel al auto]: ‘Disculpame, mi chica dejó mal estacionado el auto’”.

Según el relato del panelista, el hombre habría respondido al periodista de la siguiente manera: “‘Tu chica es muy maleducada porque le escribimos todos los vecinos por Instagram y no contesta’”. En cuanto al mensaje que el vecino envió a Marina, Ochoa mencionó que hacía referencia a que un Audi blanco estaba parado frente a su garaje: “‘No sé si lo estás manejando vos, un familiar o qué, pero, si no te jode, vení a moverlo’”.

A continuación, los vecinos llamaron al 147, pero la grúa no se habría presentado en el lugar. “Los vecinos llamaron indignados, entonces se sube al auto Barbano, que no puede manejar y se retira a buscar a Marina Calabró”, detalló Ochoa.

El encuentro entre la conductora y el periodista de policiales habría tenido lugar en la noche posterior al incidente que Barbano protagonizó el pasado viernes al dar positivo en un test de alcoholemia en la madrugada, después de celebrar el Día del amigo por adelantado.

El comunicador arrojó un índice de 1,5 en la prueba y, al ser consultado por este hecho, explicó a LAM: “Salí con un amigo, brindamos por el Día del amigo. No me di cuenta, fui imprudente. Estaba muy cerca de mi casa. Conduje, hubo un control de alcoholemia, me presté al control y dio positivo”, manifestó.

El panelista de Lanata sin filtro (Radio Mitre), programa al que Marina Calabró renunció tras la escandalosa separación de la pareja, también añadió sobre su situación: “Me secuestraron el auto y ahora estoy en vías de responder legalmente a esto, que es lo que corresponde, que es hacerme cargo porque me equivoqué, cometí un error. Nunca lo había hecho en mi vida, nunca me había pasado, no fui consciente de lo que me había tomado, que me podía dar una alcoholemia positiva. Hice algo que está mal, que es haber manejado después de tomar alcohol, y ahora tengo que resolverlo con faltas. Estoy muy arrepentido, obviamente. No me va a volver a pasar, pero me equivoqué. Cuando uno comete un error, lo mejor es decirlo. Yo creo que no hay que tomar antes de conducir, la verdad subestimé lo que había tomado. Ahora estoy pagando las consecuencias, las multas, etcétera”, explicó.

LA NACION

