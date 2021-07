Los Mammones: la cábala de Silvina Escudero para “enfrentarse” a Graciela Alfano

“Silvina no usó una cinta roja, eso es más bien una soga. Y tiene los labios bien rojos también”, destacó Rodrigo Lussich en Intrusos este viernes, un poco en broma y otro poco en serio. Se refería al programa Los Mammones de ayer, en el que Graciela Alfano y Silvina Escudero volvieron a encontrarse después de muchos años haberse enfrentado mediáticamente.

En Intrusos mostraron la tensión que había en el estudio del ciclo conducido por Jey Mammon este jueves por la noche, e hicieron hincapié en lo mucho que demoró Escudero en saludar a Alfano y las miradas fulminantes que hubo entre ellas . Y, sobre todo, destacaron la cinta roja que la bailarina lucía ese día y en cambio, no usó en otras ocasiones . En el programa remarcaron que la propia Alfano dijo muchas veces que es “brujita” y, ante la duda, Escudero parece haber optado por protegerse.

De todas maneras, Alfano aclaró en Los Mammones que no tiene nada contra Escudero. “Hoy no me pasa nada, y agradezco los mensajes de amor que recibí. En ese momento me hice la ‘banana’, como que no pasaba nada, pero sufrí mucho. La separación fue un esperpento, al igual que el programa en el que estuve después también [el ‘Bailando por un sueño’, donde ella estaba de jurado y Alé y Escudero como participantes] y me dolió que me trataran de vieja ”. Escudero, en tanto, aclaró: “Yo también la pasé mal en su momento, pero caducó, pasaron 15 años”.

Mientras la actriz hacía su descargo, de pie junto al piano de Mammon, jamás se volteó para mirar a la bailarina, que se encontraba sentada en otra parte del estudio. De hecho, Escudero decidió hacerle frente a la incómoda situación poniéndose de pie y moviéndose detrás de Alfano. Finalmente, el conductor la invitó a acercarse, y ella lo hizo algo dubitativa. “Les diría que se den un piquito, pero por la pandemia no se puede”, bromeó él, antes de entonar una canción junto a la invitada y todos los integrantes del programa.

Finalmente, tras ver el informe en Intrusos Evelyn Von Brocke dijo que en Alfano “todavía quedan esquirlas de esa relación, no sanó”. “En ese momento fue a terapia todos los días, inclusive sábados y domingos”, resaltó la panelista.

Recientemente, Alfano confesó estuvo muy mal cuando se separó de Alé, y la relación del actor con Escudero no ayudó en lo más mínimo. “Lo que más sufrí es todo lo que pasó después en el ‘Bailando’. Fue muy tremendo. Yo venía de una relación muy fuerte de 9 años y estas dos personas se burlaron de mí. Yo tenía un ardor en el pecho que pensé que me moría de un infarto, pero por esa cosa profesional de tener que cumplir seguía. Además de los psicofármacos, todos los sábados vomitaba, tenía diarrea y vértigo, era una cosa espantosa”, relató la actriz este miércoles, invitada a Nosotros a la mañana.

“A mí me dejaron después de 9 años de amor, no lo aguanté, era insoportable y encima en un programa se regodeaban delante de mí. Nunca lo pude superar. Yo he tenido muchos temas en mi vida, he sido una niña abusada, he sido criada en un abandono espantoso, casi pierdo un hijo. ¿Vos pensás que todo eso se supera? Yo en cinco minutos me pongo el saco de Graciela Alfano y trabajo de eso, y hago lo que puedo”, agregó dolida.

Mientras aseguraba que elige perdonar, Alfano opinó de la actitud de Escudero por aquellos años. “Hoy en día lo perdono, pero no por él, lo hago por mí para salir adelante. Pero el dolor de lo que viviste nunca lo dejás (...). Escudero no era estúpida, sabía que se estaba burlando de mí y tal vez hasta le gustaba, pero eso es una cuestión de ella, el tipo de persona que ella es . Yo creo que la sociedad está cambiando mucho. Lo que antes era aceptado, como la competencia entre mujeres, ya no va más. La sociedad cambió, la moral cambio y la primera que tiene que respetarse es ella. Sabrá lo que hizo”, concluyó.

