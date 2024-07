Los últimos días de Shannen Doherty, el especial pedido que hizo y las palabras de su madre

Escuchar

El mundo del espectáculo continúa de luto por la muerte de Shannen Doherty, la actriz conocida por sus papeles en series como Beverly Hills 90210 y Charmed. Después de su larga lucha contra el cáncer y tras su partida, se conocen cuáles fueron algunos de los últimos deseos de la artista , las decisiones que tomó para cerrar algunos temas pendientes en su vida y las palabras de afecto de sus seres queridos.

La intérprete murió el pasado 13 de julio a los 53 años, luego de tener cáncer de mama, un primer diagnóstico que recibió en 2015. A pesar de los tratamientos, su salud se fue deteriorando con los años y en 2017 contó que la enfermedad había regresado después de entrar en remisión. En 2023 además compartió que el cáncer se había extendido a su cerebro.

Ayer, la madre de Doherty, Rosa Doherty, compartió unas emotivas palabras para recordar a su hija. En declaraciones a la revista People, la mujer expresó: “ Ella es mi niña preciosa y mi corazón . Nuestra familia quiere agradecer a todos los que han demostrado amor y apoyo a nuestra Shannen a lo largo de su vida. Estamos verdaderamente agradecidos”.

Tras contar la enfermedad que atravesaba, Shannen Doherty fue compartiendo el día a día de lo que vivía

Junto a varios colegas y amigos, la también actriz Tori Spelling, quien fue compañera de elenco de Doherty en Beverly Hills 90210, también le rindió un homenaje en una publicación en Instagram a la que subió varias fotos de ellas a lo largo de los años. “Que se jodan... es lo que diría Shan si le dijera que me siento presionada por tener que resumir a través de las redes sociales una relación de 36 años y el dolor que siento por un incendio cuya llama se apagó demasiado pronto”, dijo Spelling, visiblemente afectada.

A través de un extenso texto, la intérprete se refirió a continuación al comienzo de su amistad con Doherty mientras trabajaban juntas en la exitosa serie adolescente. “Tenía 15 años cuando Shan y yo nos conocimos. Yo era la hija del jefe, que no tenía voz, y ella era la estrella con una gran voz. Me puso bajo su protección y me hizo creer que tenía voz y que era digna. Nos hicimos muy amigas. Éramos compañeras, verdaderas confidentes, un apoyo para sortear malas relaciones, compañeras de casa a veces, de viaje y mucho más. Ella siempre me defendió. Siempre me apoyó . Siempre creyó en mí cuando yo no podía creer en mí misma”.

Y luego profundizó: “Dejamos que muchas influencias externas e internas influyeran en nuestra amistad. En un mundo en el que a menudo no podemos reconciliarnos con las amistades de la infancia que formaron gran parte del adulto en el que nos convertimos, tuvimos esa oportunidad. Estoy agradecida de que pudiésemos volver al pasado como amigas adultas y recordar por qué realmente nos amábamos desde el principio. Para rememorar y para reírnos de nuevo como solíamos hacerlo. Nadie más me hacía reír así. Ella fue una rebelde en una época en la que la mayoría de las mujeres no se sentían cómodas siendo fuertes”.

La valentía de la actriz frente a la adversidad y su amor por la vida quedaban a la vista en las múltiples reflexiones que compartía en relación con la enfermedad y la forma en que batallaba. En su podcast Let’s Be Clear, Doherty animaba a quienes pasaban por situaciones similares a la suya a seguir luchando por una recuperación y hacía mención sobre el avance de sus tratamientos.

La última publicación de Doherty en su cuenta de Instagram refleja un episodio de su programa en el que se mostraba esperanzada en cuanto a su situación. “No sé cuánto tiempo va a durar la quimioterapia, no sé si serán tres meses, seis o más. Si después de tres meses no funciona, cambiaremos de tratamiento, mis médicos no lo pueden predecir y eso me da miedo” , reconocía, sin embargo, en un video del pasado 25 de junio.

Shannen Dorothy y su exmarido, Kurt Iswarienko, de quien se divorció oficialmente un día antes de su muerte Grosby Group

Al mismo tiempo, la actriz se mostraba expectante ante la posible respuesta de su cuerpo al tratamiento. “La estructura molecular de mis células cancerígenas ha cambiado y eso significa que hay muchos más protocolos que se pueden probar, por lo que por primera vez en un par de meses me siento esperanzada”, afirmaba.

En una de sus últimas apariciones, Shannen se atrevió, a pesar de todo, a compartir en su podcast un conmovedor deseo al señalar que, en caso de que la medicina no lograra los efectos deseados, sus cenizas fueran mezcladas con las de su padre y su perro . Este pedido reflejó su deseo de permanecer cerca de ellos. “Mejor que sea una mezcla sana entre mi padre, yo y Bowie. No quiero que me entierren, quiero que me cremen”, había precisado.

Un día antes de su partida, Doherty también tomó la decisión de finalizar su divorcio del fotógrafo Kurt Iswarienko . Según informó la revista People, la actriz decidió cerrar este capítulo de su vida y firmó los documentos para oficializar la separación el 12 de julio, mientras que su ex lo hizo al día siguiente, el mismo de la muerte de quien había sido su compañera sentimental.

LA NACION