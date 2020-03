La bailarina contó un episodio que sufrió en un local y cómo lidió con la situación Crédito: Instagram Lourdes Sánchez

8 de marzo de 2020 • 08:52

Lourdes Sánchez compartió en sus Stories de Instagram un muy mal momento que vivió hace unas horas cuando, en un local de indumentaria, fue víctima de la inseguridad.

Con el objetivo de advertir a quienes podrían sufrir una situación similar, la bailarina decidió contar cómo fue que actuó la mujer -quien le sustrajo su celular- y su cómplice, mientras ella se encontraba sola haciendo compras.

"Les quiero contar una situación que acabo de vivir y que nunca me había pasado en la vida. Fui a cambiar el regalo de las 'angelitas' por mi cumpleaños", comenzó Lourdes con su relato, en alusión al regalo de cumpleaños que le hicieron sus compañeras panelistas del ciclo de espectáculos de eltrece, Los ángeles de la mañana.

"Me pongo a ver en un perchero y siento que tengo a una mujer muy cerca mío y me pareció muy sospechoso. De repente, siento un movimiento en mi cartera", relató Sánchez, quien aseguró que inmediatamente advirtió que le habían robado y que la mujer no la había chocado accidentalmente. Minutos más tarde, cuando abre su cartera, su celular ya no estaba. La mujer que le había robado todavía se encontraba en el lugar, por lo cual Sánchez decidió abordarla.

"La agarro fuerte del brazo y le digo: 'Devolvémelo'. Estaba segura que era ella. ¿Qué hace ella? Saca de su cartera mi teléfono y me dice: 'Perdón'", narró la bailarina, quien al recuperar su celular comenzó a gritar. "Todo el local se empezó a revolucionar, pero en esos momentos nadie sabe qué hacer. Así que se fue", añadió, para luego dejar una advertencia.

"La moraleja es que tengan mucho cuidado. Muchas mujeres trabajan de a dos, como fue en mi caso, primero la mujer que se me acercó mucho, y después la otra que aprovechó [para robarle]. Cierren las carteras y tengan mucho cuidado", concluyó la panelista, quien afortunadamente no sufrió ninguna lesión y pudo recuperar su celular de inmediato.