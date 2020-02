Lucía Galán: "Mi hermano siempre fue el predilecto de mi mamá"

Lucía Galán Fuente: Archivo

5 de febrero de 2020 • 13:50

Protagonista de Hello, Dolly! en el Teatro Opera, Lucía Galán confirmó que su contrato termina el 15 de marzo y que no puede renovarlo porque comienza una larga gira musical junto a su hermano. Pero además habló en Los ángeles de la mañana sobre la enfermedad de su madre y su fallecimiento, el gran apoyo que recibió de su pareja durante todo este duro momento y por qué sigue eligiendo vivir en la Argentina.

Sobre su partida de Hello, Dolly! "No puedo estar todo el año, como los productores quisieran. Es que con Pimpinela arrancamos con la gira en abril. Vamos a estar en nuestro país y también en España, Colombia y seguimos todo el año", contó. "Joaquín es quien arma las giras y está en eso", detalló.

También habló sobre la muerte de su mamá María Engracia, que falleció hace dos semanas. "El último año mamá vivió con Joaquín algunos meses y también en casa. Había vuelto a mi casa el 26 de diciembre y el 29 sufrió un ACV, y a partir de ahí no pudo salir adelante. Más allá del dolor profundo, la disfrutamos 96 años. Viajamos, nos empujó, nos apoyó siempre y por eso también tenemos un gran agradecimiento. No quiero quejarme y llorar porque hay mucha gente que pierde a sus hijos".

Sobre su relación de Joaquín dijo: "Mi hermano siempre fue el predilecto de mi mamá. Soy más extrovertida que Joaquín y puedo decirlo, pero él no. Si no lo elaboras, el cuerpo te pasa facturas". Y agregó: "Cada uno hizo su crecimiento personal de distintas maneras. A veces peleamos por tonterias como si tuviéramos 5 años. Nada que no se pueda conversar. Pero nos llevamos muy bien".

También se refirió a su pareja, el actor Pablo Alarcón. "Estamos muy bien; me acompañó en este proceso con mi madre y fue un bastón importante. En estos días vuelve al teatro Maipo con El curioso incidente del perro a medianoche".

Además habló sobre el Hogar Pimpinela. "Estamos buscando una familia para un chico de 12 años que está en el hogar y que tiene un leve cuadro de autismo. Tiene muchas ganas de tener una familia y cada vez que me ve me pregunta dónde está su familia. Es difícil porque nadie quiere un chico grande. Es divino, inteligente, afectuoso".

Por qué vivir en la Argentina. "A veces me cuesta vivir en nuestro país cuando veo corrupción, pero en todos lados pasan cosas y priorizo tener aquí a mis amigos. Somos muy especiales los argentinos, nos gusta juntarnos y en otros países eso no pasa. Nos gusta que nuestros hijos crezcan acá", remarcó.