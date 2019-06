Luciana Salazar habló tras su mareo: "Tengo que ir a hacer ver mis cervicales"

Las imágenes de anoche de "Bailando por un sueño" Crédito: Prensa Laflia

Desde la pantalla de eltrece anoche se vivió un momento de incertidumbre en torno a la salud de Luciana Salazar , quien se sintió muy mal durante su paso por la pista del " Super Bailando " y tuvo que ser atendida por el médico del programa. A raíz de esta situación, hoy, la conductora y modelo habló con los programas Nosotros en la mañana y Los ángeles de la mañana contó que ya se sentía mejor y que hacía poco se había hecho un chequeo general y todo había salido bien, por eso no estaba muy preocupada.

"Me hice análisis de sangre hace poco y salió todo bien", expresó Salazar ante las consultas sobre su estado de salud. Lo que sí remarcó es que está con mucho trabajo y al tener tantas responsabilidad "no quiere fallar en nada" por eso a veces no descansa lo que debería. "Estoy tratando de descansar y este fin de semana me voy a dormir todo lo que no dormí en la semana", agregó.

Por otro lado, consideró que el desmayo podía tener que ver con sus cervicales, un tema que la preocupaba en este último tiempo, pero por su apretada agenda laboral no había podido hacerse atender. "Tengo que ir a hacer ver mis cervicales", reconoció.

ShowMatch 2019: Luciana Salazar se desvaneció en la pista y tuvo que ser asistida 02:36

Video

Ante la posibilidad de bajar el nivel de intensidad de sus días y pensar en alejarse de la pista de Marcelo Tinelli, ella fue categórica: "No, no, a mí me encanta el 'Bailando', lo estoy disfrutando mucho este año y me gusta estar. Es un año muy especial y además tengo a mi hija que también lo disfruta".

Por ahora Salazar está sentenciada junto a la Leticia Brédice y dependerán del voto de la gente para saber quién sigue en el programa. De continuar en la pista, la rubia tiene pensado hacer la salsa de tres junto a su flamante compañero de tevé, Diego Ramos, con quien debutó esta semana al frente del ciclo Tarde, pero temprano (Net TV).

Respecto de las especulaciones que surgieron en las redes sociales, en las cuales señalaban que había sido todo un acting porque en realidad se había perdido en la coreografía, Salazar respondió: "No, para nada, me da más vergüenza todo lo que está pasando y las especulaciones sobre mi peso, que si como o no como, que si me hubiera perdido".