Luciana Salazar, "la pitonisa de la política", sigue dando que hablar

Luli Salazar sigue dando que hablar con sus tuits políticos Fuente: Archivo

16 de septiembre de 2019 • 14:51

Desde hace unos meses, Luciana Salazar no sólo es noticia por su carrera artística sino que ha tomado relevancia por sus "premoniciones" en el ámbito de la política. Twitter se ha convertido en el medio donde "la gurú" o "pitonisa", como la llaman algunos, tira las bombas políticas más sorprendentes que luego, al cabo de unos días, terminan por confirmarse.

"El Fondo [por el FMI] no quiere mandar la plata. Lo hará cuando asuma el nuevo presidente", dijo la vedette hace una semana en Involucrados y hoy en comunicación telefónica con Mariano Iúdica, Salazar volvió a referirse al tema: "Todavía no hay fecha exacta de pago. Yo confío mucho en mis fuentes. De hecho, demostraron una vez más que todo lo que me dicen es de primera línea". Y, luego, sin querer revelar la identidad de su informante, aclaró: "Tengo dos: una del riñón y otra del corazón. Me mata que les preocupa más quienes son que la información en sí".

Minutos después, la participante del "Súper Bailando" que asegura que la han llamado varios políticos y judiciales para felicitarla por tener mejor información que ellos, siguió con sus novedades políticas: "Me llegó info de una deuda muy importante de Aerolíneas Argentinas. No tengo números confirmados, pero son muy importantes", lanzó la rubia.

Y en cuanto a quiénes la consideran "la nueva gurú de la política", expresó: "No es que soy un gurú como dicen, es información que tengo y la comparto. Yo no soy militante, ni de un lado ni del otro. Sólo doy mi postura, expreso mis sentimientos. No tengo ningún cartel a favor de nadie. De hecho, tengo mucho filtro porque hay información que me llega que no publico, cosas muy turbias que no me voy a meter ahí".

Por último, la actriz opinó sobre el mapa político de acá a las elecciones de octubre: "A mí me parece raro que a esta altura del partido se mueva la aguja. No creo que ningún debate cambie las cosas. El debate es una cosa más pochoclera (...) El Gobierno ve imposible ganar la elección".