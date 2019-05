Luciana Salazar y su nuevo amor: ¿es amigo de Donald Trump?

Luciana se quedó con toda la atención de la pista anoche en el programa de Tinelli

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de mayo de 2019 • 13:25

Luciana Salazar debutó anoche en el " Superbailando ", después de 5 años de ausencia de la pista más famosa de la televisión. Con su hija Matilda en brazos, la rubia vedette centró su previa en su nuevo rol de madre y no falló: la niña se llevó todas las miradas. "Tengo mucha suerte con ella, porque es una santa"; contó y agradeció a su familia, que la ayuda en la crianza.

En diálogo con Los ángeles de la mañana, la conductora de Chismoses (Net TV) hizo un balance de lo que fue su gran noche. "Estaba nerviosa como nunca antes, ya camino al estudio me dolía la panza, sentía ese cosquilleo porque ya no estaba yo sola sino que me acompañaba ella", explicó emocionada y celebró el buen recibimiento que tuvo por parte de Tinelli, que hasta se tiró al piso a jugar con su hija: "Por suerte fue mágico y pegó onda con Marcelo enseguida así que todo fluyó, fue divertida su presentación".

Matilda, la pequeña hija de Luciana Salazar, acaparó todas las miradas (eltrece) 04:24

Video

Cambiando por completo de tema, Ángel De Brito le suplicó: "¡Basta de economistas, Luciana! Volvé a los deportistas que al menos no te hacían llorar". La modelo, a quién relacionaron con un economista argentino allegado a Donal Trump, quiso explicar el motivo de sus elecciones románticas. "Los deportistas son complicados, son infieles. A mí a esta altura me seducen por la cabeza, ya pasó la etapa de que me atraigan por el cuerpo. Puede ser economista pero también abogado, estudié derecho así que me gustan de ese rubro", aclaró mientras contaba que a su ex, Martín Redrado, tampoco lo eligió por su aspecto físico sino porque era un intelectual.

"¿Ya lo conocés a Donald Trump? ¿No son amigos?", quisieron saber desde el piso. "Me encanta porque les llega una información de no sé dónde y la siguen, pero nada que ver. Me arman un prototipo, hicieron un collage y ni sé si estudió economía. Yo no me hago cargo de nada, quiero mantener mi vida privada por un tiempito bien guardada. Cuando después las cosas son evidentes, ya no lo podés ocultar. Todo lo que se publicó fue porque amigos míos me mandaron al frente, pero necesito preservar", pidió en pleno ensayo de su próxima coreografía.

"Debe ser grande y feo, me imagino un señor entrado en años", la interrumpió Yanina Latorre. "¡Qué mala sos! Yo no dije eso. Martín era buen mozo", cerró la blonda.