Luciano Cáceres, sobre la disputa legal con su exesposa, Gloria Carrá: “Estamos esperando que el juez se expida”

Ella comenzó a trabajar a los 9 años; él, a los 11. A lo largo de sus extensas y exitosas carreras, supieron encadenar trabajos ante cámara y sobre los escenarios escapándole a los escándalos. Sin embargo, los nombres de Gloria Carrá y Luciano Cáceres comenzaron a sonar fuerte esta semana en distintos programas de televisión por motivos que nada tienen que ver con la actuación. A casi una década de haber decidido tomar caminos separados, los actores de Patito Feo y Señores Papis siguen enfrentados judicialmente.

La información la dio a conocer este miércoles el periodista Diego Estévez, en el ciclo de América TV A la tarde. “ Están enfrentados por dos motivos. Por un lado, los alimentos de su hija, Amelia, de 15 años; y por otro, por la compensación económica que reclama la actriz . Básicamente, lo que dice es lo que argumentan una infinidad de mujeres: que relegó su carrera para criar a su hija y él pudo seguir adelante y creció mucho más que ella”, indicó el periodista. Y agregó: “La demanda fue presentada en 2022. Carrá reclamaba 250 mil pesos en concepto de alimentos de mínima, y como máxima, el 35 por ciento de todos los ingresos de Luciano Cáceres”.

Otros tiempos: Luciano Cáceres y Gloria Carrá, con los guardapolvos de sus personajes de la obra 4D Optico Eduardo Carrera / AFV

Su compañera de panel, Cora Debarbieri hizo, entonces, un repaso de la historia de amor de los actores. “Ellos comienzan una relación de amistad muy fuerte mientras hacían la obra Bésame mucho. Seis años después, se vuelven a reencontrar en la obra Felicidad, que tenía muchas escenas de besos. Y entre beso y beso, ensayo y ensayo, comenzó el amor. Fueron muy rápido. Al mes, ya estaban hablando de casamiento. Y un año más tarde, en 2008, se casan, comienzan a convivir. Llega Amelia y Gloria se dedica un poco más a la familia y baja su ritmo laboral y él continúa trabajando. En 2015, se disuelve la pareja. Él abandona la casa”.

Los actores primero fueron amigos y luego decidieron dar un paso más allá

Estévez, luego, dio detalles de los motivos del litigio: “Hay un bien que está en disputa: una quinta en José C. Paz. Y, además, una serie de vehículos. Está mencionado en la demanda que Cáceres tiene un acuerdo con una empresa automotriz que le provee de un auto 0 km por año”, indicó. Y, sobre la cuota alimentaria, reveló: “No sé en qué país viven los jueces. Les pido que se tomen un subte, un colectivo, que vayan a un supermercado... La información que tengo es que el juez habría impuesto una cuota alimentaria provisoria de 86 mil pesos. Según la información que tengo, Cáceres pagaría 200 mil pesos . Su hija va a un colegio del Estado en San Isidro, pero igual la cifra es poca. La demanda dice que hay una disparidad en el nivel de vida de la nena cuando está con Gloria con respecto al que tiene su padre“.

Luis Bremer, a su vez, agregó: “Esa cifra está por debajo del índice de crianza que marca el Indec. Acá se mezclan dos cosas... Desde el sector legal que representa a Cáceres dicen que no hay ningún pedido de actualización de cuota alimentaria y que solo sigue la división de bienes. También dicen que tienen tenencia compartida en los hechos; que Cáceres paga la cuota alimentaria, baja o alta, que corresponde a la tenencia única por parte de la madre, cuando sería compartida”.

Al año de comenzar su noviazgo, decidieron pasar por el altar Prensa

Este jueves, LA NACIÓN se comunicó con el protagonista de la obra El beso. Consciente de que su hija, de 15 años, es susceptible a lo que se diga sobre sus padres en los medios y ateniéndose a la premisa de mantenerse alejado de los escándalos, el actor se limitó a transcribir un mensaje de su abogado, Daniel Feito. En el escrito, el letrado indica: “ Lo cierto es que ella inició un reclamo por cuotas impagas que el juez rechazó, porque estaban pagas. Luego, pidió un aumento en la cuota y se acreditó que se pagaba más de lo que se pedía. Ese reclamo Gloria no lo continuó y le renunciaron dos abogados que la asistían ”. Y agrega: “Esa es la realidad. Desde ayer tiene un abogado nuevo”. Este medio le preguntó al actor si el único proceso judicial abierto era, entonces, el de la división de bienes. “Sí. Lo normal luego de las mediaciones”, indicó.

Con respecto al nuevo letrado de Carrá, Rodrigo Tripolone, se disculpó por no poder dar demasiadas precisiones. “ La señora Carrá me pidió expresamente no hablar del tema, dado que en el medio ambos tienen una hija menor de edad ”, explicó. De todos modos, cuando se le preguntó si está vigente la causa por incumplimiento en el pago de la cuota, dio una información distinta a la que brindó Cáceres: “Siguen los juicios. Todos. Es la misma situación que ya contaron ellos antes. No hay nada nuevo, solo mi intervención”, indicó.

Gloria Carrá junto a Amelia, su segunda hija

Si bien en un primer momento, tras su separación, los dos acudieron a los medios para dar detalles de lo ocurrido, con el correr de los meses y de los años eligieron la cautela y volvieron a mostrarse reservados. En febrero de 2017, Carrá y Cáceres se convirtieron en noticia cuando ella comenzó una disputa legal contra él, en la que la actriz lo acusaba de no cumplir con la cuota alimentaria que había dispuesto el juez. Cinco meses después, durante una entrevista, la actriz reveló: “Se logró alimentos; ahora viene otra etapa que es repartir bienes de cuando estuvimos casados, que no sé cuando va a ser. Está todo en manos de abogados, yo lo que quiero es que pase todo rápido”, reveló.

Con respecto a la relación que la unía a su expareja, indicó: “A Luciano lo veo todos los días porque voy a buscar a mi hija, nos ven saludándonos en el Martín Fierro y hablan como si no tuviésemos contacto”. Visiblemente incómoda antes las preguntas en torno al tema, la actriz dijo que preferiría no hablar. “No me gusta estar en quilombos, ni estar con abogados”. Sin embargo, al cerrar el tema, dio su opinión de manera muy cruda. “ Los hombres tienen que tomar mucha conciencia de que si tienen un hijo y se separan, tienen que poner plata ”.

Los actores decidieron mantener los detalles de su disputa legal en reserva para resguardar a su hija, Amelia

A cuatro años de la separación, Cáceres accedió a responder sobre su relación con Ángela Torres, la hija de la actriz y Marcelo Torres, luego que la entonces adolescente revelara que no tenía ningún vínculo con él y no lo consideraba parte de su familia. “Angelita es la hija de mi ex. Conviví un montón con ella. Fuimos una familia durante ocho años. Pero bueno, las separaciones son así”, lanzó. Y, haciendo un balance sobre su vínculo con Carrá, señaló: “Yo fui feliz porque tengo una hija increíble. Es difícil ser amigos, pero sí somos buenos ex”.

