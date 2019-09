Luciano Castro habló sobre la difícil situación económica del país

"¿Si tengo esperanza en el futuro? Y sí, si no la tengo, ¿qué le digo a mis tres hijos?", expresó Luciano Castro al ser consultado por un programa de televisión sobre la situación política y económica del país.

El actor estuvo esta semana en la presentación de la nueva tira de Telefe, Pequeña victoria, de la que forma parte junto con Julieta Díaz, Natalie Pérez, Inés Estévez y Mariana Genesio Peña, entre otros, y no pudo evitar las consultas de los periodistas que buscaban su opinión sobre la crisis que atraviesa la Argentina.

"Nadie puede estar ajeno a esto, tengas más o tengas menos. Mi mamá es docente... Yo como con mis hermanas, como con mis amigos y a veces no podés disfrutar que te vaya bien porque decís ´la p... que los parió´... ¡Y me la gano laburando! Mis amigos están como el o...", dijo el actor al programa Confrontados.

Por otra parte, y en referencia a las elecciones presidenciales de octubre, señaló: "No me importa quién esté, ¡sólo hagan las cosas bien y déjense de joder!". Así, Castro se suma a los actores que no dudan en dar su opinión sobre situación del país.