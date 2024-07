Luciano Castro y Griselda Siciliani compartieron sus primeras fotos juntos: “Te quiero”

Escuchar

En un romántico gesto, Griselda Siciliani y Luciano Castro decidieron compartir en sus redes sociales sus primeras fotos juntos . Tras la separación del actor de Florencia Vigna, las imágenes revelan un nuevo capítulo en su vida sentimental y son una clara prueba de que la nueva relación avanza a paso firme.

Las fotografías, que causaron furor en las redes sociales, muestran a Siciliani y Castro disfrutando de momentos de ternura y complicidad. Ambas figuras posan para las selfies sonrientes, se abrazan con cariño y demuestran la profunda conexión que tienen.

La decisión de mostrarse juntos públicamente marca un hito en el noviazgo. Hasta ahora, si bien la pareja había confirmado el romance, había optado por mantenerlo en privado, pero con estas fotos ambos dejan claro que están felices y comprometidos el uno con el otro.

Luciano Castro se muestra muy enamorado de su nueva novia

“Te quiero”, escribió Castro junto a una imagen en la que se muestra dándole un beso en la mejilla a su novia. Siciliani, por su parte, también compartió una foto en la que el actor la abraza por detrás con una gran sonrisa. “¡Oiga, señor! ¿Qué hace?”, bromeó ella en el texto que acompaña a la publicación en Instagram.

El posteo que subió a historias de Instagram Griselda Siciliani

Un final y un reencuentro

Después de separarse de Flor Vigna a principios de febrero de este año, el actor reconoció en mayo que estaba saliendo con la actriz. Fue la propia Griselda Siciliani quien había confirmado primero el romance en diálogo con un móvil del programa A la tarde (América TV), el magazine conducido por Karina Mazzocco. “Estamos muy bien”, dijo la actriz en ese momento.

Más tarde, el artista pudo expresarse respecto al nuevo vínculo en una entrevista con Tomás Dente. “No es una chica más. A mí me gusta la Tana, me gusta mucho”, dijo. Y profundizó: “No sé cómo explicar mi relación con Gri. No es que conocí a una chica y estoy empezando a vincularme o relacionarme. Nos reencontramos en el cumpleaños de la Peterson, y nos pintó ir a cenar y ya. Pero no te puedo decorar eso porque son años que venimos de una amistad, de conocernos”, señaló refiriéndose a la relación que habían tenido años atrás.

Luciano Castro y Griselda Siciliani tuvieron un romance en 2007 después de grabar juntos un videoclip

Más adelante, el actor se refirió a cómo retomaron el vínculo: “Estuvimos mucho tiempo sin hablarnos y sin vernos, pero tenemos muchos amigos en común, y los amigos en común llevan y traen. Hay amigos que sin querer te cuentan. Nos pasa algo muy gracioso. Nos encontramos grandes, en un cumpleaños de una amiga, de Carla. Y no es la misma charla que cuando teníamos veintipico, la vida nos pasó por encima a los dos, entonces nos encontramos hablando de hijos y de cosas que no habíamos hablado nunca. Y eso se transformó en algo muy lindo. A mí me gusta mucho la Tana y siempre me gustó, y me parece increíble haberme reencontrado con ella después de 19, 17, no sé cuántos años”.

Sobre lo inesperado que le resultó su nueva relación sentimental, Castro aseguró: “La vida te pega cada viaje que no la podés creer. Lo más lindo para mí sigue siendo lo que no te esperás. Yo no planeé encontrarme con Griselda y ella no planeó encontrarse conmigo, y eso lo hace muy atractivo”.

Sobre la necesidad de blanquear el vínculo, tras su ruptura con Vigna, Castro dijo: “Muchas veces es mejor contarlo, a que piensen que es algo prohibido porque por suerte no es algo prohibido. Los dos estamos solos y algo que puede ser lindo, vivirlo como algo prohibido, es una mierda (...) Yo me he escondido varias veces y es re triste, por eso no quería darle ese lugar a esta relación. Siento que ninguno se lo merece”.

En junio, la expareja del actor se pronunció respecto a una presunta superposición de fechas entre ambas relaciones y le tiró una fuerte indirecta a su ex al señalar que la cronología de su noviazgo se superpuso con la de él y Siciliani. En diálogo con Socios del espectáculo (eltrece), Vigna dijo: “Realmente le pido mucho a la vida terminar este capítulo y que empiece otro”.

