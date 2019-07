Luego de comprometerse, Oscar González Oro anunció su separación: "Me equivoqué"

Fiel a su estilo, el conductor informó sobre su nueva situación sentimental a través de las redes sociales Crédito: Instagram

Al fin, Oscar González Oro parecía estar transitando una relación que colmaba todas sus expectativas y lo hacía profundamente feliz. Tanto, que no tuvo reparos en demostrar su amor en las redes sociales a través de tiernas declaraciones de amor ni de sentarse junto a su amado, Mauro Francisco en el diván de Cortá por Lozano. Hubo, además, una propuesta matrimonial, un intercambio de alianzas y planes de adoptar una niña a la que planeaban llamar Catalina . Sin embargo, todo parece haber terminado.

Con telúrico fondo negro, el locutor compartió en su perfil de Instragram una frase que utilizó como disparador para contarle a sus seguidores sobre el triste momento que está atravesando: "El alma suele saber qué hacer para sanarse. El desafío es silenciar a la mente". Luego, comentó: "¡En este caso no! Mi alma no sabe qué carajo hacer... Y mi mente me sigue gritando".

Entonces, sí, se despachó con una largo y poético parte sobre su situación sentimental: "¡Se termina una de las etapas mas bellas de mi vida! Conocí una vez mas la felicidad. Disfruté cada momento vivido a su lado. Amé. Y mucho. Me equivoqué también. Nos equivocamos. Nos amamos cada uno a su manera. No fue para nada poco".

"Somos y seremos buena gente. Nos merecemos estar bien y ser felices juntos o separados. Estoy bien pero pensando en Pancho. Rogándole a Dios que también esté bien. Por el tiempo de felicidad que me regaló", expresó. Y agregó: "Fuimos muy felices y ojalá lo podamos volver a ser. Pero hoy debo decir que nos separamos. Ya no estamos juntos ni somos pareja".

"Y lo lamento con toda esa alma que no sabe qué carajo hacer. Se que nos querían juntos y que nos querían mucho. Perdón. ¡No siempre las cosas se dan como uno pretende!", finalizó.

Su expareja, en tanto, también decidió utilizar una frase ajena -en este caso, que atribuyó a Gustavo Cerati- para dar cuenta del estado de su alma. "No es soberbia, es amor decir adiós".