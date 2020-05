Rodrigo Lussich y su pelea con Chiche Gelblung

"Sé que no quieren que se hable de esto, pero se maltrató a nuestro compañero y en me medio de una mentira porque es canallesco meter en la misma bolsa el caso de Mühlberger con lo sucedido a Débora Pérez Volpin. Lamento que Chiche (Gelblung) se haga parte de eso. No entiendo por qué se tiran sobre la granada", dijo Jorge Rial en Intrusos , haciendo referencia a la discusión que ayer tuvieron Chiche Gelblung y Rodrigo Lussich en Polémica en el bar , también por América.

Lussich hizo su descargo y se lo vio muy conmovido. "Me resultó muy incómodo vivirlo. Nunca me había ido de un estudio. Pido disculpas porque soy un profesional y no se espera eso de uno, pero mi cuerpo se defendió y reaccionó al maltrato".

Y agregó: "Trabajé con Chiche muchas veces y sé que es su estilo y no es nada personal. Han sido veinte años de situaciones de forreo y me cansé. Cuando me vi siendo forreado una vez más por Chiche, sentí un deja vu y me duele más todavía porque viene de alguien a quien yo quiero. Creo que me fui para evitar males mayores, y una situación más penosa . Sé que no fue correcto, pero fue el mal menor frente a lo que me estaba pasando. El de Chiche es un estilo arcaico en los medios y no va más esa televisión del forreo (...) porque atrasan cien años. Alguna vez fui víctima y hoy soy un par y no voy a soportar el maltrato. La pasé mal y es lo que me salió.

Antes de terminar su descargo, remarcó: "Me la paso laburando, genero contenido, me dan un lugar hermoso, pero no es a cualquier precio. Estar en la tele no es a cualquier precio y menos si es un pan amargo. Es mi límite".

