Luis Brandoni: "Con Nancy Dupláa nos hemos respetado mucho siempre"

Los actores trabajaron juntos en la película El retiro

El 5 de septiembre se estrena El Retiro, la película protagonizada por Luis Brandoni y Nancy Dupláa, dos reconocidos actores que, además, decidieron hacer pública su militancia y que se encuentran en veredas opuestas en lo que respecta a sus posiciones políticas. Sin embargo, en una entrevista radial, el actor aseguró que la convivencia entre ellos durante el rodaje siempre fue armónica.

"El trabajo es sagrado y ahí no hay ninguna grieta. Con Nancy nos hemos respetado mucho, como siempre", aseguró Brandoni en diálogo con Agarrate Catalina.

En una entrevista concedida a Carla Conte, Dupláa también se refirió a aquel rodaje: "Fue muy buena la experiencia de trabajar con Brandoni, aunque estemos en las antípodas; yo dije que sí porque es uno de los mejores actores argentinos, no me la quería perder, era un desafío en ese sentido, y si no se toca el tema [político], yo no lo toco. Laburamos bárbaro, fue mi papá en esos 20 días de rodaje".

Este sábado, el protagonista de Mi cuñado contó también cómo fue el reencuentro con Ricardo Darín, a ctor y productor del filme La odisea de los giles. "La verdad es que no se ha notado ninguna diferencia de trabajar con Ricardo y el Chino Darín, y que sean también productores, porque se han comportado como los actores que son. Es el mejor halago que les puedo hacer", expresó.

Y, para que quede claro que la experiencia de filmar con ellos fue muy gratificante, añadió: "Son dos personas encantadoras y más no se les puede pedir".

"Es muy valioso que padre e hijo se hayan embarcado en una aventura de este tipo, eso es para destacarlo mucho. Es muy agradable trabajar con Ricardo, recordamos con mucho afecto nuestro trabajo en el pasado también y tenemos un recuerdo muy grato", finalizó.