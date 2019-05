El actor dio a conocer su postura sobre la fórmula presidencial Fernández-Fernández Fuente: Archivo - Crédito: Twitter Mirtha Legrand

En un atípico programa de Almorzando con Mirtha Legrand, conducido por la hija de la Chiqui, Marcela Tinayre- mientras la diva se recupera de la operación de una brida intestinal-, uno de los tópicos ineludibles fue el flamante anuncio de la expresidenta, Cristina Kirchner, de que será candidata a vicepresidente de Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete.

Como era de esperarse, la fórmula presidencial Fernández-Fernández abrió las puertas a diferentes opiniones, surgidas tanto del ámbito político como del mundo del espectáculo. Así como Legrand calificó a la noticia como "una bomba"- lo propio hizo Marcelo Tinelli desde Twitter -, Luis Brandoni , uno de los invitados a la mesa comandada momentáneamente por Tinayre, también dio a conocer su perspectiva.

"Creo que se trata de un hecho político de mucha trascendencia", comenzó diciendo Brandoni, para luego sentar posición. "Es un gesto de debilidad de la expresidenta", expresó, para luego recordar cuando Cristina no quiso participar de la ceremonia de traspaso al asumir Mauricio Macri como presidente.

"Si esta es la misma persona que dijo que no quería una foto de rendición, y por eso no le dio los atributos, entonces me parece raro", subrayó Brandoni. "Me parece raro que no haga esto sin ninguna expectativa a futuro", añadió el actor.

En una reciente entrevista con LA NACION, el actor de El cuento de las comadrejas habló sobre el ADN del radicalismo: "Los radicales tenemos una cantidad considerable de defectos, pero algunas virtudes. Nos hacemos cargo de las macanas. Cuando nos equivocamos, la sociedad nos sanciona con el voto. Esto es lo que el peronismo no quiere entender y este propósito desesperado de que Mauricio Macri no llegue al 10 de diciembre a ser el primer presidente no peronista que termina su mandato después de 91 años, no es una tontería. Pero va a vencer el criterio y el sentido común (...) Esta no es una elección cualquiera, está en juego la República", declaró Brandoni.

