Luis Novaresio: "Estoy muy feliz y está bueno decirlo con todas las letras"

En el pase entre su programa y el de Luis Majul por la pantalla de América, Luis Novaresio volvió a hablar anoche sobre el reciente blanqueo de su relación amorosa con el empresario inmobiliario Braulio Bauab y sobre todas las especulaciones que hubo al rededor de su vida personal.

Luego de una breve charla sobre actualidad política, llegó el momento de la pregunta sobre la situación sentimental de Novaresio: "Sé que sos muy pudoroso, pero me gustaría que nos cuentes, en la medida que vos tengas ganas, por qué decidiste compartir con todos nosotros esta relación tan linda y amorosa, que te hace tan feliz", comenzó diciendo Majul.

"La verdad es que todos saben que no me gusta hablar de mi vida privada y no porque tenga algo que ocultar o porque no esté muy orgulloso, como lo estoy, de mi relación, sino porque siempre elegí el bajo perfil por respeto a mi familia", le respondió el conductor de Debo Decir.

Luis Novaresio habló sobre su relación con Braulio Bauab - Fuente: América TV 01:44

Video

Sin embargo, luego de algunos intercambios con su colega, Novaresio fue más contundente con sus declaraciones: "Estoy muy feliz, estoy iniciando una relación que me da mucha felicidad, con alguien maravilloso, que es Braulio Bauab, y está bueno decirlo con todas las letras".

Además, el rosarino le habló directamente a los que lo atacaron con agresiones cuando dio a conocer su relación en las redes: "Cuando alguien discrimina por razón de orientación sexual, de elección de vida, por procedencia étnica, no está hablando mal de vos, habla mal de quien lo hace. Hay que refugiarse en algo único e irrebatible, que es en lo que uno siente y en lo que uno quiere, y que honestamente puede hacer", remató.

Luis Novaresio: "Estoy feliz y está bueno decirlo con todas las letras" - Fuente: América TV 03:00

Video

A su vez, el periodista destacó que anhela que su postura ayude a todos aquellos que todavía sufren por no poder compartir su felicidad: "Recibo miles de mensajes de gente que me dijo 'che, gracias', y a ellos les digo que no hay motivos para pasarla mal. Se trata de una relación íntima e intransferible basada nada menos que en el amor".

Y concluyó explicando que no va a profundizar mucho más sobre el tema en el futuro y expuso sus motivos: "No voy a decir nada más porque en el medio está Vera, la hija de Braulio en coparentabilidad con una mujer estupenda como Virginia Laino, y hay mucha familia que no está acostumbrada a este debate público".