Luis Novaresio: "Nunca invitaría a Cavallo a mi programa"

El periodista estuvo en el programa de su amiga Pamela David

4 de julio de 2019 • 17:30

Pamela David "retó" a Luis Novaresio . ¿Qué pasó? El periodista contó que quiere ser padre en PH Podemos hablar, el ciclo de Telefe que conduce Andy Kusnetzoff , y no el programa que ella lidera por América, Pamela a la tarde.

El periodista explicó que a los 55 años creía "clausurada la posibilidad de ser padre". Luego, se explayó: "Pero hace un tiempo me di cuenta que no. La paternidad y la maternidad se construyen y no es meramente un hecho físico. No quiero que sea un acto egoísta, para satisfacer un deseo mío. Ya me han preguntado cómo se va a llamar el niño. Decirme que podría ser un buen padre es el mejor elogio que me han hecho. Y hasta una amiga me dijo que contara con ella si necesitaba", enumeró Novaresio. "Lo que más me cierra es la co parentalidad, que es una cuestión más desarrollada en otros países. Una mujer que quiere ser mamá y un varón que quiere ser papá, deciden tener un hijo por el método que elijan y después tienen una relación como si fueran padres divorciados".

Luego se dispuso a jugar a "Dilema" y dio algunos detalles de su vida y respondió a preguntas hipotéticas. Pamela contó que, de joven, Luis fue el primero del grupo de sus amigos que tuvo un auto. Pero una noche, los amigos se llevaron el auto y desaparecieron, todos. ¿Qué hizo él? Se fue a su casa en un taxi. "Pensé que tenían que hacerse cargo ellos. Al día siguiente no se animaban a enfrentarme, hasta que uno vino a darme la llave".

Obsesivo, Novaresio admitió que tiene varios TOC. Por ejemplo, detesta que le saquen algún suplemento al diario. Cuando se lo hacen y le dejan el diario desordenado, él va a comprar otro. "Tengo 55 y me gusta leer el diario en papel".

Además, contó que un día terminó con seis puntos en una mano. Estaba al aire en un programa en su Rosario natal y le tiró un zapatazo a un colega que no dejaba de hablar, detrás de cámaras. El hombre se lo devolvió con tanta mala suerte que rompió una copa que estaba sobre la mesa y lastimó a Novaresio.

Jugando con algunas situaciones hipotéticas, Pamela quiso saber si sería donante de una pareja de amigas que quieren tener un hijo con la condición de que no se haga cargo como padre y que el niño nunca sepa quién es realmente. Novaresio respondió que se negaría. Y tampoco aceptaría casarse con una persona que le propusiera tener una pareja abierta. "Me negaría, porque si nos vamos a casar es porque hay algo muy potente. La monogamia es muy difícil, es verdad, pero no aceptaría una pareja abierta, de movida".

Finalmente, el periodista contó que su padre "murió de tristeza" luego de que se fundiera su taller metalúrgico, y él tuvo que rematar lo que quedaba y pagar las indemnizaciones a los seis empleados. Todo eso sucedió en la época en que Carlos Menem era presidente de nuestro país y Domingo Cavallo, ministro de Economía. ¿Qué haría si los tuviera frente a frente? "A Menem no le diría nada y a Cavallo sólo lo miraría fijamente. Estoy seguro de que él no podría sostenerme la mirada. Nunca lo invitaría a mi programa".