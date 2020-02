Luis Novaresio se mostró feliz y de vacaciones con su pareja, Braulio Bauab

Luis Novaresio se mostró de vacaciones con su pareja Braulio Bauab Crédito: Instagram

El año pasado fue clave en la vida profesional y personal de Luis Novaresio. Además de ganar el Martín Fierro de Radio (su sexta estatuilla contando las de televisión), el periodista contó públicamente que está en pareja con Braulio Bauab. "A mis 55 años entendí que las relaciones se construyen artesanalmente. Yo trabajo de periodista, no de persona gay. Nuestro país sigue siendo discriminatorio y tengo clarísimo que en algún momento voy a bancarme el 'puto de mierda', pero la diversidad abre cabezas (...)", dijo a fines de 2019 en Intrusos.

"La gente que me conoce o trabaja conmigo tenía muy en claro cuál era mi vida. Solo que yo creía que no tenía que hacerlo visible", relató en la entrevista. "Me parecía que era discriminatorio mostrar una situación distinta a las parejas heterosexuales. Y me di cuenta que me equivoqué fiero. La visibilidad es importante en una sociedad donde la discriminación todavía existe".

Desde entonces, el conductor comparte en sus redes sociales retratos de algunos momentos que vive con su pareja. Ahora, de vacaciones, Novaresio y Bauab se mostraron muy enamorados en la playa.

Algunas horas después, el periodista compartió en Stories una foto de un desayuno que le había preparado su novio. "Y de pronto, desprolijo e impensado como el descubrimiento del amor. Hacer un desayuno con el deseo de dar felicidad. Y de repente, te mirás y sabés que es esto. No mucho más. Nada menos", escribió sobre la foto.

Fotos en el mar y desayuno romántico, las vacaciones de Luis Novaresio y Braulio Bauab Crédito: Instagram