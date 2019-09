Luis Novaresio, sobre su noviazgo: "Estoy pasando un momento que busqué mucho"

En una entrevista radial, el periodista habló sobre su presente sentimental y analizó la reacción de los medios ante el anuncio de su nueva relación Crédito: Instagram

Cuando en plena ceremonia de la entrega de los Martín Fierro de Cable, Luis Novaresio dedició incluir en su dedicatoria un enigmático "te amo", quizá no haya imaginado el revuelo que iba a armarse. Al otro día, y los días siguientes, fue una de las personas más requeridas por los programas de chimentos. Fiel a su conocido bajo perfil, el periodista se mantuvo "casi" en silencio, prometiéndole a uno y a otro que en algún momento iba a "contar todo".

Finalmente, el momento de revelar quién es el dueño de su corazón llegó. En su perfil de Instagram, Novaresio compartió este viernes una foto junto a su novio, Braulio Bauab. Pero lejos de aquietar las aguas, eso generó aún más curiosidad entre sus seguidores. Y para hablar sobre este nuevo presente -y también para analizar lo que generó en los medios y en el público- el rosarino accedió este sábado a hablar con Catalina Dlugi en su programa radial Agarrate Catalina.

"La curiosidad de la gente está dentro de las reglas del juego de cómo se trabaja hoy día. Una persona tiene una cierta notoriedad, en este caso yo, y la gente se interesa por saber cómo está, si está en pareja, si está enamorado... Hasta ahí lo entiendo", comenzó analizando.

Luego, sobre el motivo por el que durante este tiempo decidió no exponer su vida privada, explicó: "Yo he hecho del bajo perfil una imposición muy fuerte; no porque tenga algo que ocultar ni porque no esté orgulloso de todo lo que me ha pasado y me pasa, sino porque muchas veces cuando uno habla de su vida personal, involucra a la familia. En mi caso, me dijeron expresamente que no les interesa este grado de notoriedad, es como una carga innecesaria para ellos. Por eso, yo lo he hecho así".

Con respecto a su inesperada dedicatoria, el periodista recordó: "Cuando estás en la fiesta te van diciendo 'gana tal' y a mí me dijeron que (en mi terna) ganaba (Sergio) Lapegüe. Ya habíamos perdido en la primera (nominación). Entonces, cuando subí me quise hacer el chistoso, el poeta, pero no soy poeta y sonó medio trabucado".

El periodista, además, se quejó por cómo en algunos medios trataron el tema: "Publicaron una foto que ni siquiera compartí yo y eso permitió la atribución de hablar sobre parejas, matrimonios, divorcios, hijos... Fue escalando, porque siempre tienen que agregar algo más".

"Solo tengo para decir que estoy muy bien. La estoy pasando muy bien y no quiero hablar si no es en mi nombre. Cuando se involucra a segundas, terceras o cuartas personas, trato de ser muy respetuoso", explicó luego, tal vez haciendo referencia a la familia de su actual pareja.

En relación a algunos comentarios negativos que recibió en las redes, Novaresio explicó: "Hay un nivel de curiosidad que en algunos casos es razonable y en otros malsano. En muchos casos es malsano... Me costó años de análisis y de vida darme cuenta de que cuando alguien dice algo incorrecto no está hablando mal de mí. El que te insulta está hablando mal sobre sí mismo y yo no me voy a hacer cargo".

"Estoy muy feliz. Estoy pasando un momento, a mis 55 años, que busqué mucho. Las búsquedas a veces no se condicen con el resultado, y en este caso, el Universo generó que mi búsqueda de estar bien esté siendo muy satisfecha", reveló.

Para el final de la entrevista, se permitió una ironía: "Cuando se trata de una cuestión tan íntima, yo soy medio 'chapado a la antigua' e intento ser muy reservado, pero en este caso no se dio y estoy fantástico. No sé qué vendrá ahora... Me tendré que casar, seguro".