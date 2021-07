Luis Ventura recordó su pelea con Marcela Tauro: “Me tiraban sal en las llagas, me quedé en el piso y me seguían pateando”

En 2014, Luis Ventura y Marcela Tauro, quienes eran muy amigos, protagonizaron un enfrentamiento en vivo en Intrusos, programa conducido entonces por Jorge Rial, por el que no volvieron a dirigirse la palabra hasta hace poco. Siete años después, el periodista se refirió a lo sucedido con su antigua compañera.

Invitado al mismo ciclo de América TV, en la actualidad conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Ventura habló primero de su vínculo con colegas del medio. “Soy el mejor amigo y el peor enemigo. Si te ponés solo de lado de enfrente, te voy a pelear. Un compañero es un compañero para mí. Con Tauro se dio una situación… Yo no la fui a buscar a Tauro. La verdad es esa. Yo con Tauro estaba muy enojado y ella posiblemente también lo estuviera conmigo ”, expresó.

Tras ello, el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) contó que la periodista trató de entablar un acercamiento en varias ocasiones, que él rechazó. “Yo no quise, porque me conozco. Es decir, ¿viste cuando vos sabés lo que te pasa adentro? Entonces yo no dejo salir a la fiera. Sé que hay una fiera adentro mío. Entonces, la dejo enjaulada. Entonces parezco que soy un buen tipo por afuera. Pero cuando yo entro a una pelea, soy bravo. Digo: ‘Me va a decir, me va a contar qué le paso a ella. Y yo le voy a tener que contar lo que me pasaba a mí’”, precisó.

Hace siete años, cuando nació Antonio -el hijo que el periodista tuvo con la vedette Fabiana Liuzzi-, Ventura y Rial tuvieron un fuerte intercambio en vivo durante la emisión del programa luego de que Ventura pusiera en duda su paternidad y confesara que le había sugerido a Liuzzi que se hiciera un aborto, porque él era un señor casado y estaba más cerca de ser abuelo que padre. Tauro reaccionó frente a esas declaraciones y pidió ponerse en lugar de la mujer, ya que el bebé nació con problemas de salud y estuvo en neonatología durante varias semanas. El enfrentamiento fue tan fuerte que la panelista terminó levantándose y retirándose del piso .

Sobre lo que vino después, Ventura contó: “Me tiraban sal en las llagas. Quedé colocado en un lugar… Que me quedé en el piso, me pateaban hasta el último orejón del tarro y me la tuve que guardar. No estaba en situación de responder nada”.

El ex Intrusos aseguró también que se sintió decepcionado por la falta de apoyo de otros compañeros. “Hubo gente de la que yo no esperaba… He pasado varias peleas. De hecho, estuve varios meses entre internación y yeso, con la cara desfigurada, por una pelea de una patota donde me pegó hasta el nene que acomoda los coches. En una pelea mirás lo que tenés al lado y no esperás. Pasó algo que a mí no me gustó y después yo no pude volver”, apuntó.

Tauro y Ventura se reencontraron el año pasado, como parte del equipo de Fantino a la tarde. “Nos juntó Fantino. Fantino me llamó. Me dijo: ‘Mirá, quiero traer a Marcela’ y yo le dije: ‘Si me venís a buscar… Yo el laburo no se lo corto a nadie’. Es más, he tenido enemigos y gente que no quería sentada al lado y no por eso le jugaba. Adentro del barco, un marinero no puede hacer un agujero porque está peleado con otro marinero”, consideró el periodista.

Sobre la posibilidad de volver a trabajar con Tauro, Ventura afirmó: “Para mi Tauro era una hermana. Yo almorzaba todos los días a la salida de Intrusos con Tauro. Ella me contaba sus penas y yo las mías. Esperé algunas cosas que para mí eran de otra manera. Para colmo, no me lo contaron, lo presencié. Entonces, ya no ”.

En cuanto al reencuentro protagonizado en el programa de Fantino, Ventura reveló finalmente: “Él la trajo. Quiso hacer una especie de novelita del reencuentro y yo no quise. No quería el show. Si lo que yo pensaba y yo quería ya lo había dicho... Pensaba: ‘¿Por qué voy a caretear algo?’ Y lo que fue saliendo fue fluyendo. En el medio está la madre de Tauro, que yo la amo, y el pibe que muchas veces el nene se soltaba de la mano de la madre y venía a saludarme”.

