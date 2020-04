La pareja es furor con sus directos de Instagram: esta vez hicieron un karaoke con Sebastián Yatra Crédito: Instagram

Fieles a su promesa de hacer un " vivo " en Instagram cada día, Lusiana Lopilato y Michael Bublé volvieron a sorprender a su seguidores con una transmisión especial: tuvieron como invitado virtual al intérprete colombiano Sebastián Yatra . Divertidos y compinches, hicieron un karaoke donde cantaron varias canciones en inglés y en español.

En tiempos de pandemia mundial de coronavirus , la actriz y el cantante canadiense contaron hace dos semanas que iban a usar sus redes sociales para acompañar a sus fanáticos desde su casa y motivarlos a respetar los días de aislamiento. La pareja está cumpliendo con la cuarentena en Burnaby, Canadá, y cada día planean una actividad distinta para sus seguidores: desde cocinar pastas , preparar budines o hacer rutinas de ejercicio, hasta graciosos reclamos mutuos sobre la convivencia.

Por primera vez sumaron otro integrante a su directo en Instagram, y eligieron a un gran admirador de Bublé : el cantante colombiano se emocionó al charlar con su ídolo y entonar juntos algunas canciones, que incluyó temas como "I am Yours", "Bésame mucho" y "Nothing at all", de Maxi Trusso.

En la transmisión, Yatra le dijo al esposo de Lopilato: "Michael, estás cumpliendo todos mis sueños a la vez hoy". A las pocas horas hizo una publicación con un fragmento del momento donde cantaron juntos y escribió: "Hoy hice karaoke con Michael Bublé. Fin. Me voy de Instagram", dejado en evidencia su felicidad por haber conocido virtualmente al cantante canadiense.

La actriz también le agradeció a Yatra por su participación: "¡Hoy hicimos un Instagram Live increíble! ¡Gracias @sebastianyatra por unirte! Fue súper divertido". Además, Lopilato creó en sus historias destacadas un calendario donde anticipa las actividades de cada día, y allí reveló que hoy responderán preguntas de los usuarios. De esta manera, el matrimonio busca divertir todos los días a sus seguidores y se las ingenia para hablar en dos idiomas a la vez.