Luli Salazar, ¿de novia?: "Un sábado a la noche no me quedo mirando series"

Luciana Salazar conduce esta semana Pampita Online, mientras Carolina Ardohain disfruta con su marido de la luna de miel

Pampita ya está de luna de miel en París, Francia, con su flamante marido Roberto García Moritán, y Luciana Salazar la reemplaza en Pampita online (por NetTV) durante toda la semana.

" Me encanta que haya apostado al amor y le deseo todo el amor del mundo. Yo vuelvo a esta casa", arrancó Luciana. "Fu una sorpresa y me gustó mucho. Me siento muy cómoda", aseguró. Es que Luciana estuvo hasta marzo conduciendo un programa en el mismo estudio en el que ahora sale al aire Pampita online. Y dejó ese programa para sumarse a "Bailando por un sueño", por eltrece, del que ya quedó eliminada. "Hace un mes que estoy con una disfonía, quizá sea estrés, cansancio", agregó luego.

Aprovechando su rol de periodista de espectáculos, Luis Piñeiro entrevistó a Luciana, al inicio del programa. "¿Te gustaría casarte?", le preguntó. "Yo era muy Susanita como Pampita. Mi sueño era mi hija Matilda, y ya lo cumplí. Si Dios me da la bendición de darme un hombre con el que me case, bienvenido sea. Por ahora no lo encontré", aseguró.

"¿Pero hay alguien por ahí que te mueva el piso?", arriesgó Luis. "No estoy de novia. Y soy muy hermética cuando se trata de mi vida privada. Siempre hay algo. Estoy conociendo a alguien y me tomo mi tiempo. Soy una mujer muy complicada. Un sábado a la noche no me quedo mirando series. Me gusta disfrutar de la vida, salgo, tengo muchos conocidos. A veces mi mamá me hace el aguante y se queda cuidando a Matilda", detalló Luli. Y agregó que le gustaría ser madre otra vez: "Sería con una pareja. Es muy difícil ser madre soltera".

Luli también contó si va a dedicarse o no a la política. "Me gusta, aunque no sé si para un cargo; debería estar más preparada porque tenemos políticos poco idóneos y necesitamos gente más capaz. Me han llamado hace muchos años, cuando Cristina estaba por ser presidenta (en 2007), no me acuerdo de qué partido. Me querían como candidata a diputada. Pero estaba haciendo una campaña en Playboy. Y estaba en otro momento. Siempre me gustó la política y quienes me conocen lo saben. Todavía me falta. Si me llamaran, me reuniría con el presidente del partido que sea. ¡Cómo le vas a decir que no a un presidente! Tuve un ofrecimiento para lanzar una campaña en mi Twitter pero dije que no porque no tengo a nadie detrás que me da letra, ni me pagan. Lo hago porque me gusta. Soy libre en mis pensamientos y no milito. Y no me cierro a nada en la vida. Siempre recibí criticas, por mi cuerpo, por la manera de ser madre, por mis tuits. Estoy acostumbrada".