La pequeña Matilda y su primera vez en la pista del Bailando Crédito: Prensa Laflia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de mayo de 2019 • 19:58

Luciana Salazar terminó la conducción de Chismoses, por NET TV, y le dio un móvil al ciclo Hay que ver para hablar, especialmente, de su hermosa hija, que fue la atracción del Superbailando el pasado martes, cuando bailó su mamá. "Matilda es más buena que linda. Es un sol. Me vuelve loca. Todos los días le digo: no crezcas más, quedate así. Porque crecen muy rápido. Ayer la anoté en la escuela, para que empiece el año que viene", contó Luli.

Los conductores, Denise Dumas y José María Listorti, preguntaron por qué la nena se movía tan a gusto delante de cámaras. "Era la primera vez que Matilda veía a Marcelo (Tinelli). Estaba feliz. Tenía mucha energía, a pesar de que era tarde y está acostumbrada a dormirse a las 20.30. Estaba encloquecida con la pista, se miraba en el monitor, como si hubiera trabajado ahí toda la vida. Yo tenía muchas ganas de estar este año en el Bailando y se lo dije a Marcelo cuando Fede Hope me llamó. A pesar de que hago un programa todos los días, quería estar en este homenaje a los 30 años porque trabajé mucho ahí. Esta fue la gala que más disfruté porque vi a mi hija tan feliz. Estaba muy pendiente de cómo la iba a pasar Matilda, y me olvidé de mí. Mi miedo era que se asustara, porque tal vez estaba muy cansada y con sueño. No es la primera vez que está frente a cámaras; me acompañó dos o tres veces a Chismoses pero no más porque prefiero que disfrute en una plaza, jugando y no encerrada en un estudio. Acá se divirtió. Se ve que le gustan las cámaras", remarcó.

"La verdad es que nunca me había imaginado entrar a un set de televisión de la mano de una hija. Pero me acuerdo que en mi último Bailando le dije a Marcelo que quería tener una hija y que se llame Matilda, y se hizo realidad", agregó luego Salazar.

Matilda sorprendió a todos en el Bailando 04:24

Video

"¿En qué se parece a vos?", quisieron saber los panelistas. "Mi hija es muy parecida a mí, es muy Salazar. Es impresionante, hasta tiene los dientes separados como yo, de bebé. Ahora aprendió a decir gracias y me muero de amor".

Finalmente, la pregunta del millón. ¿Luli está de novia con un economista amigo de Donald Trump? "El nuevo novio inventado por la prensa- dijo-.Me están inventando un novio que nada que ver. Lo conozco porque me lo crucé en eventos en Miami pero nunca lo miré con ojos de mujer. La verdad es que después de tanta turbulencia en mi vida privada, estoy en un momento de paz. Eso sí, siempre hay algún huesito. No me gusta estar sola. No creo que esa persona diga que está conmigo, porque si me quiere, sabe que se va a terminar. Quiero un perfil bajo. ¿Si es conocido? Si. Quieren sacarme quien es pero no lo voy a decir", concluyó.