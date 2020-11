Majo Martino y su relato sobre el acoso que sufre en redes sociales: "Vivo con miedo"

11 de noviembre de 2020

La periodista Majo Martino contó en Hay que ver, el programa de elnueve que conducen José María Listorti y Denise Dumas, que vive con mucho miedo porque hay una persona que la acosa por redes sociales.

"Me pasa desde hace algunos años e hice una denuncia policial. Durante un tiempo se calmó un poco pero ahora volvió. Me siguen acosando pero no sé si es la misma persona", explicó Martino. "Años atrás un chico me esperaba en la puerta del canal, de la radio, de la productora. Su forma de reaccionar me asustaba mucho. Consiguió mi teléfono y me llamaba todo el tiempo por teléfono. Se notaba que no era un chico que estaba bien".

Majo contó que hizo lo posible por terminar con esa situación: "Hablé con la madre pero a la familia no le importaba. Yo estaba paranoica porque me mandaban cosas raras al e-mail. Hasta le pedí a un amigo que se hiciera pasar por mi novio porque se ponía violento. En redes me decía guarangadas y personalmente se ponía como loco porque quería que lo saludara. Estaba obsesivo totalmente conmigo, me stalkeaba todo y me mandaba mensajes diciéndome qué había hecho, dónde había estado. Fue un hostigamiento tremendo. Y una no sabe qué hacer porque es una línea muy delgada".

La periodista contó que, cansada de la situación, decidió hacer la denuncia: "Cuando fui a hacer la denuncia me la tomaron pero no me dieron más bola. Lamentablemente es así. Ahora el abogado Martín Leguizamón me está ayudando mucho. Pero me da pavor. Vivía con miedo. Después se te va pasando. Pero con lo que le sucedió a Julieta (Antón) el miedo se reavivó. Me da terror lo que pueda pasar, y es algo que siento desde hace mucho tiempo. Tengo miedo al salir de casa, al caminar sola. Vivo con miedo".

