Mamá orgullosa: con un video, Rihanna mostró por primera vez el rostro de su pequeño hijo

El 13 de mayo, en una clínica de Los Ángeles, Rihanna se convirtió en mamá. La cantante y empresaria dio a luz a su primer hijo, fruto de su vínculo con el rapero y productor A$AP Rocky . Si bien en ese momento trascendieron fotos privadas del momento posterior al parto, durante los meses siguientes los padres optaron por mantener el rostro -y también el nombre- del bebé en el más absoluto secreto. Este sábado la flamante madre decidió romper por fin el misterio y compartió en sus redes por primera vez un tierno video de su heredero.

En el clip, que la artista subió a TikTok se puede ver al pequeño viajando cómodamente en el asiento en su sillita adaptable en el trasero de un auto. Luego se lo escucha balbucear y sonreírle a su madre, a quien se escucha de fondo decirle: “¿Estás intentando tomar el teléfono de mamá?”.

El video dura apenas unos segundos, pero sirvió no solo para que los fanáticos de la cantante conocieran el rostro del pequeño sino para que pudieran apreciar muchos de sus gestos. Es que además de sonreír y ponerse serio al intentar alcanzar el celular desde el que se lo está filmando, también se lo ve bostezar mientras mira por la ventanilla.

“Hackeado”, fue la única palabra que Rihanna eligió para acompañar el video, que marcó, además, su primera publicación en aquella plataforma. El clip recibió en cuestión de minutos más de un millón de likes.

Desde el nacimiento de su hijo, tanto Rihanna como su pareja se mostraron casi lacónicos con la prensa. Un tiempo antes del parto, la artista contaba en una entrevista publicada por Vogue cómo había tomado la noticia del embarazo y cuáles eran sus principales miedos ante su latente maternidad. “¿Planificación? Yo no diría planear... Pero, ciertamente, no hemos planeado nada para que no ocurriera... No sé cuándo ovulo ni nada de eso. Simplemente, nos divertimos. Y luego estaba la confirmación allí, en la prueba de embarazo”, contó. En cuanto a sus miedos, la artista se sinceró sobre su temor ante la posibilidad de sufrir depresión posparto. “¿Me sentiré fuera de control emocionalmente? Esas son las historias que escucho de otras mujeres que me asustan”, precisó.

Tiempo atrás, en otra entrevista, Rihanna daba algunas pistas de cómo pensaba encarar la maternidad y del tipo de vínculo que esperaba establecer con sus hijos: “ Dentro de 10 años, tendré hijos, tres o cuatro. Te menosprecian como madre si no hay un padre en la vida de tus hijos. Pero lo único que importa es la felicidad, esa es la única relación sana entre un padre y un hijo ”, manifestaba.

En octubre, la artista rompió el silencio y por primera vez habló sobre su hijo, en una entrevista concedida a People: “ Es divertido, es feliz y ¡está gordo! Es increíble. Es una etapa realmente adorable en este momento “, expresó.

Rihanna y su pareja se mostraron juntos por primera vez en 2020, a pesar de que se conocen desde hace años. Meses después, más precisamente en mayo de 2021, el rapero confirmó el romance. Casi un año después, sorprendieron a sus fanáticos con la noticia del embarazo.

