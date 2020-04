Marcela Tinayre: "En los años de vida que me quedan, quiero encontrar un compañero" Fuente: LA NACION - Crédito: PATRICIO PIDAL/AFV

Desde que se separó de Marcos Gastaldi , Marcela Tinayre no volvió a estar en pareja. Sin embargo, la hija de Mirtha confesó que desea poder encontrar un hombre que la acompañe en sus días, aunque no busca volver a enamorarse.

"Quiero un compañero de vida", le confesó a Catalina Dlugi durante una conversación telefónica para el programa Agarrate Catalina , de La Once Diez/Radio de la Ciudad. "No sé si un amor, porque he sido muy amada y he amado mucho. Marcos me amó muchísimo y todavía lo hace, de hecho una de las cosas que más me angustian hoy es no poder ir corriendo a abrazarlo. Pero en los años de vida que me quedan, quiero abrir mi corazón y encontrar un compañero, alguien con quien compartir el diálogo".

La conductora también aseguró que no espera muchas cosas, ya que tuvo una vida afortunada. "En lo personal no espero más de lo que tengo, porque estoy muy agradecida. Me encanta la cuarentena, creo que el planeta nos mandó esto porque los humanos tenemos que guardarnos. Estábamos haciendo las cosas muy mal", reflexionó. "La tierra resurgió, no la estropeemos más. Se puede vivir con muy poco y ser feliz. No se necesitan 300 vestidos o 200 pares de zapatos, se puede estar lindo y elegante con poco".

Marcela también contó que hace más de un mes que no ve a su mamá, Mirtha Legrand , y que a pesar de que tiene un permiso para poder asistirla, la reina de los almuerzos prefiere que no lo haga. "A mamá puedo ir a verla pero me dice que no, que me quede en casa, que hemos llegado hasta acá y que aguantemos. Ella extraña su actividad", reveló.

En cuanto a ella, sus días los pasa con su hijo menor, Rocco, con quien mantiene una convivencia armoniosa. "Parar me sirvió para bajar un cambio y tener más dialogo con él, para poder incentivarlo en su primer año en la facultad. Es un bajón para los chicos que estaban entusiasmados por empezar a estudiar, para él es un pelotazo estudiar ingeniería por internet".

Hace unos días, en diálogo con Los ángeles de la mañana , Marcela contó cómo pasa los días en su casa . "No he salido a la calle. Estoy muy feliz de estar en mi casa, he ordenado, he juntado cosas para donar, he limpiado la biblioteca, me cuido el pelo, cocino muchísimo... He hecho cosas que sabía que tenía que hacer, pero nunca tenía tiempo", relató en ese momento. "Marcos era acumulador; guardaba revistas con fotos nuestras, donde apenas salía una foto chiquita. Hice portarretratos con fotos de tapa de revista de Juanita, y encontré hasta las ecografías de Rocco".