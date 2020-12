Marcela Tinayre sobre el regreso de Mirtha Legrand a la TV: "La va a rejuvenecer mental y físicamente" Fuente: LA NACION - Crédito: PATRICIO PIDAL/AFV

El 2020 fue un año muy difícil para Mirtha Legrand. Además de la pandemia de coronavirus, que obligó a la diva a dejar de realizar sus programas de televisión y quedarse en casa por ser población de riesgo, tuvo que afrontar la muerte de Silvia "Goldy" Legrand, su hermana gemela y gran confidente.

Sin embargo, con la fortaleza que la caracteriza, la conductora se prepara para volver a la televisión el próximo sábado 19 en un programa muy especial, que según contó su hija, Marcela Tinayre, le va a devolver un poco la alegría.

"Mi madre viene mucho a mi casa. Estamos mucho juntas, aclaro que al aire libre, y ella está deseando volver al programa", señaló Marcela en una entrevista con Catalina Dlugi en La once diez/Radio Ciudad.

Según contó la conductora de Las Rubias, su madre siente mucho respeto por el Covid. "Está preocupada porque el virus no se fue, pero creo que la vuelta al trabajo la va a rejuvenecer mental y físicamente".

Durante la charla, Tinayre también reveló que en un principio iba a ser ella la encargada de reemplazar a Mirtha, pero que finalmente su hijo, Nacho Viale, decidió que sea Juana quien afronte el desafío para cuidar también a su mamá. "Me llamó Nacho y me dijo: 'Preparate que la semana que viene hacés los programas vos'. Después me llama de nuevo y me dice que era población de riesgo".

Feliz y orgullosa sobre el desempeño de sus hijos en este último tiempo, Marcela se permitió hablar un poco de ellos. "Fue muy sabio todo, lo que sucede conviene. La gente descubrió a Juana, su humor, su ternura, que está informada", reflexionó. "No es solo una chica bonita, se metió en un mundo híper complicado. Ella lo desafió todo y eso hizo que la gente la descubra", culminó.

