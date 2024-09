Marcela Tiraboschi: la exsecretaria de Gerardo Sofovich que quiso dejar atrás el escándalo y terminó sumida en una vida llena de pesadillas

Escuchar

A mediados de los años ochenta, Gerardo Sofovich pasó de ser uno de los guionistas y productores más importantes de la televisión a convertirse en el conductor más exitoso. Primero desde la pantalla de Canal 9 y luego, ya con Carlos Menem en el poder, desde el canal oficial, el hacedor de éxitos como Operación Ja Ja o La peluquería de Don Mateo se destacaba al frente de La Noche del Domingo, un programa ómnibus en el que los grandes protagonistas eran los juegos simples, como el campeonato de pulseadas, el corte de la manzana o la competencia de balero, pero también sirvió como escenario para debates políticos, recitales y shows de todo tipo. Lo acompañaban un grupo de “secretarias”, que lo asistían en las competencias y también, al estilo de los “Susanos”, le acercaban tarjetas, mostraban carteles publicitarios y, si tenían suerte, entablaban diálogos con quien llegó a ser interventor de ATC. Entre aquellas señoritas que tuvieron la suerte de trascender desde aquella plataforma se encuentran Laura “Panam” Franco, Nazarena Vélez, Gisela Barreto y Marcela Tiraboschi.

Marcela Tiraboschi junto a Gerardo Sofovich en La Noche del Domingo Archivo

Con su bronceado de cama solar, sus ojos claros y un peinado muy de la época, con mechas decoloradas y flequillo en remolino, Tiraboschi llamó la atención de los televidentes de inmediato, pero su nombre comenzó a sonar fuerte en los medios cuando trascendió su romance con Cacho Fontana . Se habían conocido, justamente, en aquel programa, cuando él fue como invitado en agosto de 1989. En aquel momento, él ya tenía 57 años y, además de ser uno de los conductores más conocidos, venía de atravesar una seguidilla de situaciones complicadas, que comenzaron cuando fue fotografiado junto a Nancy Herrera, quien era la mujer de su amigo Alberto Olmedo.

Quizá haya sido por la diferencia de edad o tal vez por la importancia que Fontana tenía en aquel tiempo en el medio, pero lo cierto es que en cuestión de meses, Tiraboschi se convirtió en tapa de las principales revistas y en una de las personas más buscadas por los programas de espectáculos. El romance duró poco y terminó de la peor manera. En octubre de ese mismo año, a solo tres meses de haberse conocido, la modelo lo denunció por “incitación al consumo de estupefacientes y violencia física” y difundió fotografías en las que se veían los golpes que, supuestamente, le había propinado el conductor .

Marcela Tiraboschi en la revista Gente, tras la denuncia contra Cacho Fontana

“Me enamoró su personalidad avasallante. Era un caballero, me mandaba rosas a las tres de la mañana. (…) Sin dudas, fue el hombre de mi vida. Nos amábamos, nos íbamos a casar, pero la maldita droga lo arruinó ”, reveló mucho tiempo después dando cuenta del gran detonante de la ruptura. ” Yo me fui de su lado porque él quería que me drogue con él. Hasta la tercera paliza me aguanté, ya cuando me quebró, dije hasta acá llegamos ”, relató. Y, dirigiéndose directamente a Fontana, expresó: “Te pido por favor, por todo lo que vivimos y compartimos, yo te amé con toda mi alma, renuncié al programa de Gerardo (Sofovich) por vos, entonces te pido que te cuides porque sos el número uno lejos”.

El proceso judicial duró cuatro años y finalmente Fontana fue sobreseído, pero los ecos de aquel escándalo acompañaría, a los dos, para siempre. “Marcela Tiraboschi me hizo descubrir una posibilidad humana y personal que desconocía. Yo sé quiénes lo hicieron, sé cuánta plata hubo, puedo decir de todo para defenderme, pero no es el asunto. El tema es que estoy con el honor limpio. Dos personas del medio que no me querían me armaron una cama ”, aseguró Fontana algún tiempo después. Y explicó: “Estuve cinco años guardado, sin salir de mi casa, por la vergüenza que sentí por el hecho del que se me acusaba”.

Luego de denunciarlo en 1992, Tiraboschi se fue a vivir a Chile para “poner paños fríos”y encarar un nuevo comienzo. Allí rearmó su vida, se puso nuevamente en pareja, pero en algún momento decidió dejar todo atrás y volver al país. “Me quedé cinco años y trabajé un montón allá. Volví, me agarró el corralito y me quedé con una mano atrás y otra adelante. La empecé a remar de nuevo, y si hoy tengo que golpear puertas lo voy a hacer. Tengo una base de baile, de canto y estudié teatro con Lito Cruz y Julio Chávez ”, dijo en el piso de Confrontados allá por 2020. Sin embargo, sus intenciones nunca se concretaron.

Marcela Tiraboschi en la publicación en la que denunció públicamente a Fontana por agresiones físicas; luego lo llevó a la Justicia, pero el conductor fue sobreseído Archivo

“Ahora la estoy pasando muy mal. Mi plan es ir al ‘Bailando 2020′ y te estoy hablando a vos, Chato Prada. Quiero ir a pelearme con todo el jurado. Quiero volver al medio para el cual me preparé durante tanto tiempo”, señaló. Ese regreso nunca se produjo, porque debido a la pandemia el ciclo conducido por Marcelo Tinelli no pudo realizarse.

En ese mismo momento, Tiraboschi reflexionó sobre lo que había significado Fontana en su vida. “ Cacho, si te encuentro, vamos a tomar un café, sin problemas. Yo te perdoné hace muchos años. Me hiciste muy feliz, nos íbamos a casar, ¿te acordás? ¿Te acordás cómo te amaba? Yo amaba a Norberto Palese, no a Cacho. Vos sabés en tu corazón lo que yo te amaba ”, expresó mirando a cámara.

Este lunes, la noticia sobre su fallecimiento fue dada a conocer por el sitio Bragado Informa, el mismo medio que en 2016 había confirmado que Tiraboschi estaba viviendo en esa localidad, en total anonimato. La exmodelo había tomado la decisión de radicarse allí tras la muerte de su madre, en 2014, ya que la mujer era oriunda de esta ciudad. “Mi mamá era mi mano derecha en todo, me agarró un estado de shock y una prima me dijo por qué no venía a buscar la paz que necesitaba porque la ciudad me estaba haciendo daño”, relató en una entrevista.

Marcela Tiraboschi Archivo

Sin embargo, lejos de encontrar la calma, Tiraboschi vivió allí una pesadilla. En 2016, fue descubierta viviendo en estado de indigencia junto a su pareja, Julio Alderete, en una de las plazas de Bragado. “Nosotros no somos usurpadores ni robamos al contrario, les damos hasta agua para el mate a la gente. Desde que estamos, la plaza cambio totalmente (...) No nos saca nadie, nos resistimos. Nosotros no tenemos plata. ¿Quién me garantiza que no vamos a quedar en la calle?”, se quejaba en una nota con Intrusos luego de que trascendiera que ella y su pareja iban a ser desalojados de la vivienda precaria que habían montado en el espacio público.

Cuatro años más tarde, la exmodelo volvió a ser noticia luego de haber sufrido un tremendo accidente. “Desde hace seis meses vivo en un departamento de dos ambientes con un patio interno que desemboca en un río. Tengo piso de cerámica y como se me escapaba el gato, me paré sobre una parte y en el acto me tragó el pozo ciego”, relató por aquel entonces en el ciclo Confrontados.

Marcela Tiraboschi en la tapa de la revista Playboy Argentina

“Estoy viva de milagro”, agregó. Y relató: “Cuando me caigo, me prendo de los bordes porque me tragaba el agua y yo soy asmática. Como vivo sola, empecé a gritar socorro y un vecino llamó a los bomberos. Se me cerró la glotis porque soy asmática. No podía respirar. Nunca vi la muerte tan de cerca, no se lo deseo ni a mi peor enemigo ”, expresó con lágrimas en los ojos. “Le pedía a mi madre, que fue mi gran compañera, mi ángel de la guarda, que me ayude, porque no quería morirme así”, reveló.

Tiraboschi murió este domingo en Bragado, a los 57 años, en una clínica privada, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

LA NACION