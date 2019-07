Marcelo Iripino, duro con Flavio Mendoza

Al excoreógrafo de Susana Giménez no le gustó lo que Mendoza ideó para el retorno de la diva a la televisión

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de julio de 2019 • 16:27

"No fue un musical. No estaba bien hecho", aseguró Marcelo Iripino sobre el show del tango "Cambalache" que Flavio Mendoza ideó para el regreso de Susana Giménez a la televisión. "No tiene por qué ofenderse. Yo también hice cosas horribles. Flavio hace cosas maravillosas, pero acá no", agregó el histórico coreógrafo de la diva en el living de Intrusos (América).

"Yo no soy p... Si uno quiere chapa, está bien que vaya y aparezca bailando. Pero Flavio parecía un Susano llevándola. Y no lo digo mal. Yo fui Susano, no lo desprestigio", apuntó y luego agregó: "Me avisaron por ética que Flavio iba a hacer el musical. Les dije que no tenían que hacerlo. Yo renuncié en 2011 porque quería hacer mi vida después de veinte años".

Iripino también contó en Intrusos que había sido invitado al primer programa de la diva como espectador. "Les dije que no iba a ir porque viajaba al campo. Me dio fiaca... No tenía ganas. No estoy en esa de ir a pararme en un lugar. Ni me suma", agregó Iripino. Y detalló que él venía hablando con Susana hace dos años para hacer un musical con el tango "Cambalache".