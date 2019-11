Marcelo Tinelli puso en duda su asistencia al casamiento de Pampita

Marcelo Tinelli es uno de los 130 invitados al casamiento de Pampita. Crédito: Instagram.

El 22 de noviembre, en el Palacio Sans Souci de San Fernando, Carolina "Pampita" Ardohain se casará con Roberto García Moritán, luego de aceptar la fastuosa propuesta de casamiento por parte del empresario en Punta Cana.

La modelo se muestra radiante por estos días en el Súper Bailando, en donde oficia de jurado del certamen. Pero, según se supo, el evento ya contaría con una baja importante entre sus 130 invitados.

En diálogo con Los ángeles de la mañana, Marcelo Tinelli puso en duda su asistencia al festejo de la modelo y el empresario. "Le agradezco a Roberto García Moritán y a Pampita que nos llamaron a mí y a Guille (Valdés) para ir", le dijo el conductor y capo de Showmatch a un notero del programa de Ángel de Brito.

"Yo no tenía pensado ir, me cuesta ir a este tipo de eventos. Mis amigos se enojan cuando no voy a los cumpleaños de 50. No quiero decir que voy y después no ir", agregó Tinelli, dejando el enigma en el aire como para no comprometerse.

La unión entre Pampita y Moritán será por civil, ya que ambos se casaron por iglesia en el pasado (aunque habrá alguna bendición especial para los novios). Con respecto a los preparativos, la modelo declaró: "Está todo ya bastante avanzado, yo solo tengo que elegir mi vestido, después lo demás ya casi está".