Margot Robbie y la foto por la que todos se preguntan qué pasó con sus piernas

Margot Robbie subió a su cuenta de Instagram una foto de ella que sorprendió a sus seguidores y la pregunta que imperó en los comentarios del posteo fue: "Margot, ¿qué pasó con tus piernas?". Es que en la imagen se la ve posando para la revista Vogue de Australia, pero solo se le ve una pierna.

"Margot, ¿es exceso de Photoshop o perdiste una de tus piernas?"; "¿Cuándo te amputaron la pierna?"; "Margot, eres muy bella, no dejes que el Photoshop arruine tu belleza", fueron algunos de los comentarios que originó la foto en cuestión.

Si bien la actriz no le contestó a sus fans, tampoco bajó la foto de la polémica. Actualmente, Robbie es una de las actrices más reclamadas de la industria y no tiene mucho tiempo que perder. Ahora se encuentra en plena difusión del film Había una vez en Hollywood; luego protagonizará Barbie, el film sobre la famosa muñeca que produce Warner y que guionará con mirada feminista Greta Gerwig; y en diciembre estrenará en la pantalla grande Bombshell junto a Nicole Kidman y Charlize Theron.

A raíz de esta polémica que se generó en las redes -que no es la primera surgida de los retoques digitales y seguramente no será la última-, habrá que ver si al menos la revista Vogue Australia sale a dar una explicación de la foto de tapa, en donde se ve a la actriz extremadamente delgada y en una extraña pose. Pero, más allá de esto, en esta edición de la revista lo tienen al director Quentin Tarantino como su entrevistador.

Más allá de la foto, la divertida entrevista con Tarantino

En esta edición de la revista, más allá de la polémica, lo más destacado es la entrevista que Quentin Tarantino le hace a Robbie, en donde se reflejan divertidas anécdotas de rodaje. En una de ellas, él cuenta que desde que comenzó a escribir el guion de Había una vez en Hollywood, ya pensaba en Margot como una posible protagonista, con la casualidad que al tiempo recibió una carta de ella en la que le confesaba que era su admiradora y que le gustaría que él cuente con ella por si alguna vez tenía un papel que pudiera hacer.

"Un minuto estoy pensando en vos y luego recibo esta carta -relata Quentin-. En ella expresabas que habías sido fanática de mi trabajo durante mucho tiempo, tú y toda tu familia, y decías: ´Solo quiero que sepas que si tenés algo para mí, avisame´ (...) Era exactamente lo que quería escuchar. No podía creer la casualidad de todo. En una semana nos reunimos y estábamos hablando. Entonces, ¿qué te impulsó a escribir esa carta?".

La actriz le contestó: "Había querido escribir la carta durante años y años y años porque escuché que ibas a hacer 10 películas y no podía soportar la idea de que perdería el barco y nunca vería cómo era vivir en uno de tus sets de rodaje. Necesitaba encontrar una manera de llegar al set, tal vez incluso podría sostener una puerta en el fondo de una escena. [Risas.] Pero al mismo tiempo no estaba realmente en la posición correcta para comunicarme con Quentin Tarantino y decirle: ´Hola, mi nombre es Margot y ¿puedo ir a visitar tus sets?´".

Y agregó: "Sos el director más feliz que he visto en el set, estás siempre muy emocionado y así es como me sentí". A lo que Quentin contestó: "Bueno, yo soy así. Pero, sin embargo, tú eras mi fuente de entusiasmo".

Sobre su papel: Sharon Tate

Por otra parte, la artista explicó que ella sabía mucho sobre la muerte de Sharon Tate, la modelo que personificó en Había una vez..., pero no tanto de su vida. "No fue hasta que leí tu guion que de repente dije: ´Oh, Dios mío, solo he pensado en esta mujer muerta´. Nunca me había tomado un segundo para apreciar su vida y eso es lo increíble y conmovedor de tu guion. Se volvió tan viva en la página y viva en mi imaginación. Puedo verla haciendo todas las cosas que la hiciste hacer, caminando o bailando en una habitación o lo que sea. Y luego regresar y hacer toda esa investigación y ver todas sus películas y ver sus entrevistas, fue realmente un gran regalo concentrarse en su vida".