Margot Robbie sigue sin entender su fracaso más estrepitoso: “Todavía no entiendo por qué la gente odió la película”

Margot Robbie es desde hace una década una de las actrices más convocadas y exitosas de Hollywood. Sin embargo, cuando creyó que ya se había ganado el interés del público y había desarrollado el olfato para entender cuáles eran las claves que convierten un proyecto en un potencial tanque, apostó todas sus fichas a una película que terminó siendo un estrepitoso fracaso. Y aunque el tiempo pasó, el tema sigue dando vueltas por su cabeza: “ Todavía me preguntó por qué la gente odió la película ”, confesó en una reciente entrevista.

El film en cuestión es Babylon, que se presentaba como una de las grandes apuestas de 2022 gracias a su elenco, encabezado por Robbie y Brad Pitt, y su director, Damian Chazelle, ganador del Oscar por La La Land. La película, inspirada en la epopeya de las estrellas del cine mudo en los años 20 que luchan por adaptarse al cine sonoro, contó, además, con un presupuesto de 80 millones de dólares.

Margot Robbie y Diego Calva en una escena de Babylon

La taquilla no alcanzó siquiera para cubrir los gastos de producción: recaudó 15 millones de dólares en los Estados Unidos y 63 millones en el resto del planeta.

“Sigo pensando en eso”, respondió Robbie cuando Ben Mankiewicz, conductor del podcast Talking Pictures expresó su desconcierto por la escasa respuesta del público y las malas críticas. “Tampoco lo entiendo. Sé que no soy imparcial, porque formé parte del proyecto y obviamente creo en él, pero todavía no puedo entender por qué la gente la odió”, disparó con sinceridad. Y señaló: “ Me pregunto si en 20 años la gente va a decir: ‘Esperá, ¿a Babylon no le fue bien en su momento?’. Como cuando escuchas que Sueño de libertad fue un fracaso en su momento y pensás: ‘¿Cómo es posible?’”.

En el polémico film, Robbie interpreta a Nellie LaRoy, un personaje ficticio inspirado en Clara Bow Photo Credit: Scott Garfield

En el film, Robbie interpretó a la ardiente estrella en ascenso Nellie LaRoy, un personaje inspirado en la diva de la vida real Clara Bow, protagonista de éxitos como Alas (1929) y Salvaje (1932). Y, a pesar de los resultados, la actriz asegura que solo tiene buenos recuerdos de los días de filmación, sobre todo de haber trabajado bajo las órdenes de Chazelle.

“Damian es muy minucioso”, definió Robbie al realizador. “¿Sabes qué fue lo que más me gustó de trabajar con él? Nunca había sentido que estaba con alguien que pisaba el acelerador a fondo, pero él quería eso todo el tiempo. Quería más siempre. Incluso cuando estábamos recién preparándonos ”.

A pesar de contar con todos los condimentos que se supone que un éxito debe tener, el film resultó un fracaso de taquilla Photo Credit: Scott Garfield

“Cuando estábamos tratando de averiguar cuál debería ser el acento para ese personaje, le di 51 versiones diferentes de un acento”, continuó. “Fue como hacer un espectáculo unipersonal. Empezamos con Boston. Nellie es de Boston. Así es como suena si fuera de Arkansas. Luego fui más específica. Aquí está Nellie, si fuera una mezcla de Snookie de Jersey Shore y Joe Pesci. Ahora voy a ser un poco de Fran Drescher mezclado con Snookie. Así de específicos fuimos. En un momento conté todas las voces que le ofrecí en ese momento y fueron 51″, rememoró.

Brad Pitt y Margot Robbie, los protagonistas de Babylon

El propio Chazelle también hizo su propio descargo en el mismo pódcast en 2023 y contó que se encontraba en pleno proceso de escritura de su próxima película, pero confesó que no estaba seguro de poder hacerla después de que Babylon resultara un fracaso.

“Estoy un poco inquieto, pero no me hago ilusiones”, dijo el director. “ No voy a conseguir un presupuesto del tamaño de Babylon en un futuro próximo, o al menos no para esta próxima película . Ciertamente, en términos financieros, Babylon no funcionó en absoluto. Intento que estas cosas no tengan peso en el proceso creativo, pero, en cierto nivel, no puedo evitarlo. Sin embargo, no creo que eso esté bien. Tengo una opinión muy encontrada al respecto. Quién sabe. Tal vez no pueda hacer esta película. No tengo ni idea. Tendremos que esperar y ver”, indicó.

