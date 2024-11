María Becerra reveló cómo se lleva con otros artistas: “Hay gente que nunca me cayó bien”

María Becerra atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera. Tras brillar en los Estados Unidos, la cantante emprendió un viaje a Europa para promocionar su gira de 2025. Sin embargo, más allá de sus logros, la artista acaba de revelar que no todas sus experiencias profesionales han sido fructíferas y se sinceró respecto al vínculo que mantiene con varios colegas.

En una entrevista para el podcast español Entre el cielo y las nubes, conducido por Laura Escanes, la “Nena de Argentina” dejó en claro que no todo es armonía en la industria musical. “Hay artistas con los que no me llevo bien. Hay con los que antes me llevaba bien y, de repente, no. Hay gente que nunca me cayó bien”, confesó.

Su honestidad no pasó desapercibida, especialmente cuando reveló cómo estas tensiones han influido en sus decisiones profesionales. La artista relató que, en algunas ocasiones, la mala relación con ciertos colegas la llevó a tomar medidas drásticas. “Hubo gente con la que he hecho canciones y, estando en el videoclip, me di cuenta de que eran una ver... de gente y me le fui, o me le bajé de la canción. A ese nivel”, afirmó.

Maria Becerra: “Hay gente que antes me llevaba bien y ahora no.Hay gente con la que he hecho canciones y estando en él videoclip ME DI CUENTA QUE ERAN UNA V*erga de gente y me fui o me bajé de la canción.”



Maria estará hablando del REMIX que hizo en paris con FEID Y INGRATAX,… pic.twitter.com/lDrjmjdw9x — bad girl (@xcjlsj) November 27, 2024

Becerra insiste en su decisión de mantenerse fiel a sí misma. Sus declaraciones reavivaron las especulaciones sobre el distanciamiento entre la artista y Los del Espacio, el colectivo musical que formó años atrás junto a Duki, Lit Killah, Tiago PZK, Emilia, Rusherking, Big One, FMK y otros jóvenes creadores de la escena. Aunque cada uno siguió su camino, la relación entre María y algunos de los integrantes podría haberse deteriorado más allá de lo profesional.

La ausencia de sus excompañeros en los dos conciertos que Becerra ofreció en el Monumental de River, un logro histórico en su carrera, fue interpretada como una señal de posibles tensiones. A pesar de que evitó mencionar nombres en la entrevista, muchos fanáticos no pudieron evitar conectar sus comentarios con este distanciamiento. Cabe señalar que, desde el lanzamiento del sencillo “Los del Espacio”, en el que participaron todos los integrantes, no ha habido más colaboraciones entre María y el grupo.

En la entrevista, la cantante también reflexionó sobre las dinámicas de poder en la industria y cómo algunos artistas priorizan la fama por encima de los valores. “Es re fácil fingir demencia y decir: ‘El tema está re pegado’, y chau. Es re fácil eso, pero no me va. Pero si sos una persona de mierda, no comparto música con alguien que no comparte mis valores. Mis canciones son como mis hijos, y no ando desperdiciando hijos por ahí con cualquiera”, sentenció.

Una carrera en ascenso

Pese a las controversias, María continúa enfocada en su crecimiento artístico. Su participación en 2023 con una canción para el soundtrack de Rápidos y Furiosos 10, su reciente colaboración con Paris Hilton en el sencillo “Without Love” y su próxima gira por Europa son nuevos pasos en su consolidación como una de las voces actuales más destacadas de la música latina.

Tras su experiencia junto a Hilton, la cantante argentina compartió a través de las redes sociales grabaciones de los muchos momentos que pasaron juntas, incluso mostró el instante en el que invitó a la famosa modelo y empresaria a probar el mate. En un breve clip que Becerra subió a su Instagram, se la ve justo cuando está cebando un mate, y se lo ofrece a su compañera. Ella le dice que es “como una infusión que bebemos en Argentina”, y Hilton procede a hacer algo que hacen muchos extranjeros, ¡revolver el mate con la bombilla! Frente a eso, María se ríe y le indica que la bombilla no debe tocarse. Finalmente y luego de probarlo, Paris concluye: “Es muy bueno. Está caliente. Me gusta”. En pocos minutos la publicación acumuló miles de corazones, y los fans argentinos de Becerra aplaudieron la buena onda de la modelo, que se entusiasmó con esa infusión típicamente local.

LA NACION

Temas María Becerra