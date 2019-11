Mariana Fabbiani, incómoda: un estilista la criticó por el vestido que llevó a un evento

Esta semana se celebró la gala los personajes del año de la revista Gente y entre los famosos invitados estuvo Mariana Fabbiani, quien al día siguiente quiso analizar los looks de la velada desde su programa. Para ello asistió a El diario de Mariana el especialista en moda Fabián Medina Flores, quien terminó criticando negativamente el look de la conductora .

En un principio, Fabbiani estaba feliz de tener como invitado a quien es parte del programa La jaula de la moda. No obstante, terminó un poco incómoda ante la devolución del estilista, que por otra parte es amigo de ella y de Gabriel Lage, quien diseñó el modelo en cuestión.

Al promediar el programa de Fabbiani, cuando apareció en pantalla el video de ella posando para las cámaras con su atuendo desde la gala, la conductora dijo: "Es un esmoquin de Gabriel Lage". No obstante, Medina Flores comenzó a hacer gestos de desaprobación y quiso evitar dar su opinión al respecto: "Esto creo que es mejor hablarlo personalmente. Me parece que hay tantos personajes del año que podríamos hablar de otro". Fabbiani, muy simpática se rió e hizo comentarios sobre las caras del especialista en moda mientra su equipo comenzó a alentar a que el hombre no pase por arriba la crítica del look de la conductora.

"¿Qué hay de cierto de que [Lage] abandonó el país después de esto?", dijo ocurrente Medina Flores, ante la cara de asombro de Fabbiani quien atinó a contestar: "Se fue antes".

Si bien intentó ser por momentos piadoso, el especialista en moda fue lapidario: "Me gusta rescatar lo positivo, que es el make up y el peinado. Me gustan los aros y sus líneas geométricas. Me gustan las sandalias, es un lindo modelo... pero creo que es una mujer atrapada en un vestido (...) La tapa de la revista es un lugar en el que tenés que estar, siempre brillás, te destacás y me parece que siempre tenés mucha presión para estar bien vestida. Pero es muy difícil que Lage se juegue a hacer algo nuevo con algo que vos no usás. Las lindas también se equivocan".

Fabbiani, entre risas, contestó: "Bueno, esa es la opinión de Medina Flores, no es la verdad absoluta tampoco. Poneme la música de Rocky que acá empieza la pelea". Ante este comentario, el invitado agregó: "Está bien animarse a hacer algo nuevo, hay que arriesgar. Veo a una mujer atrapada. Yo pondría en el graph: ´Conductora número 1, atrapada en un vestido´. Tenías que pensar en la situación de uso, estoy yendo a una tapa de Gente, donde te van a sacar una foto (...) Para mí estabas atrapada en un acolchado de lujo y prefiero decirlo así, cara a cara por el amor que nos tenemos".